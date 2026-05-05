Grève du temps supplémentaire chez le plus gros syndicat d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP-1500), qui représente plus de 6 200 travailleuses et travailleurs spécialisés, incluant notamment des monteurs de ligne et des mécaniciens d'appareillage, annonce le dépôt d'un avis de grève concernant le temps supplémentaire.

Après plus de deux ans de négociations jugées improductives, le syndicat souhaite faire évoluer les discussions et accélérer l'arrivée à une entente sur les modalités de la prochaine convention collective.

« On doit changer de stratégie pour que ça bouge. On attend un retour de l'employeur à la suite d'un dépôt fait il y a plus de deux semaines, mais c'est silence radio. À un moment donné, ça prend du sérieux à la table de négociation… et en ce moment, la haute direction n'est pas au rendez-vous. »

-- Frédéric Savard, président du Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP-1500)

Le syndicat estime que le recours au temps supplémentaire est révélateur d'enjeux de planification et d'organisation du travail.

Au cœur du conflit : le recours croissant à la sous-traitance, une pratique que le syndicat juge coûteuse pour les Québécois et préoccupante pour l'avenir d'Hydro-Québec.

« Le recours à la sous-traitance augmente… et ça coûte très cher aux Québécois. Pendant ce temps, on perd une expertise essentielle à l'interne. Et au lieu de créer des emplois, on dépend de plus en plus de la sous-traitance. C'est une question de vision pour Hydro-Québec. »

-- Frédéric Savard, président du Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP-1500)

Le Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec insiste sur le fait que ses actions visent à faire évoluer les discussions, sans nuire à la population.

« On ne veut pas prendre la population en otage. Mais on a une responsabilité : protéger les emplois de plus de 6 200 travailleuses et travailleurs qui tiennent le réseau à bout de bras, mais aussi protéger un modèle qui a un impact direct sur les coûts de l'électricité et la qualité du service pour les Québécois. »

-- Frédéric Savard, président du Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP-1500)

Le syndicat précise que toute action entreprise s'inscrit dans un cadre conforme aux obligations légales, notamment en matière de services essentiels.

La convention collective des membres du Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec est échue depuis le 31 décembre 2023.

Le Syndicat des employé.e.s de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500, représente l'ensemble des employés de métiers de la société d'État, soit plus de 6 200 travailleuses et travailleurs répartis dans un large éventail d'emplois à travers le Québec.

SOURCE SCFP-1500, Syndicat des Employés-e-s de Métiers d'Hydro-Québec

Informations et demandes d'entrevues : Justine Vachon Communications & Stratégies, [email protected], 450-675-6464