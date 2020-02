Hydro-Québec juge inacceptables les gestes dévoilés par TVA et agira rapidement

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec juge inacceptables les gestes dévoilés par TVA et le Journal de Montréal. Tôt ce matin, nous avons pris contact avec l'Unité permanente anticorruption (UPAC) avec qui nous allons travailler afin que toutes les personnes qui ont commis des malversations en subissent les conséquences.

L'employé qui apparaît dans le reportage est suspendu sans solde et une enquête est en cours.

Hydro-Québec est engagée à lutter contre la corruption et nous appliquons une politique de tolérance zéro. Nous avons un processus robuste et rigoureux pour l'attribution de nos contrats et achats de biens et services.

Malgré tout, nous ne sommes pas à l'abri de gestes répréhensibles de la part d'employés ou de fournisseurs. Il demeure toujours possible que des individus malveillants tentent de contourner les règles.

C'est pourquoi nous faisons appel à nos employées et à la population pour dénoncer toute situation irrégulière. En toute confidentialité, il est possible d'appeler au 1 866-ETHIQUE.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: 514-289-5005

Liens connexes

www.hydroquebec.com