Hydro-Québec investit 750 millions à la centrale de Carillon

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec investira 750 millions de dollars dans la réfection de sa centrale de Carillon, principalement pour le remplacement de six groupes turbine-alternateur. Cet investissement vise aussi des travaux de génie civil, tels que l'ajustement de passages hydrauliques, la mise à niveau de l'appareillage électrique et le remplacement de la toiture de la centrale. Les travaux s'amorceront en 2021 et se poursuivront jusqu'en 2027.

Carillon est une centrale au fil de l'eau dotée de 14 groupes turbine-alternateur représentant une puissance installée de 753 MW. Cette centrale construite au début des années 1960 joue un rôle de premier plan dans le parc de production d'Hydro-Québec. Située à proximité de la grande région de Montréal, elle alimente notamment le réseau pendant les pointes de consommation.

Le fournisseur retenu, le turbinier Andritz, a reçu le mandat de maximiser les retombées économiques au Québec. Une fois les travaux terminés, les groupes turbine-alternateur pourront fournir de l'énergie propre et renouvelable pour les 50 prochaines années.

Citations

« La centrale de Carillon est un symbole de notre développement hydroélectrique et elle joue un rôle stratégique dans notre parc de production. Cependant, la majorité des principaux composants des groupes turbine-alternateur datent de la construction de la centrale, de 1959 à 1962. Cette situation témoigne de la longévité de l'hydroélectricité, déjà reconnue pour sa fiabilité, sa puissance et sa nature renouvelable. » - David Murray, chef de l'Innovation et président d'Hydro-Québec Production

« Dans le contexte économique actuel, il s'agit d'une annonce importante qui réaffirme avec force le rôle d'Hydro-Québec dans la relance de l'économie du Québec. De l'ingénierie à l'assemblage des composants, plus de 600 000 heures de travail seront nécessaires, ce qui créera de nouveaux emplois de qualité dans nos entreprises québécoises. » - Marc Boucher, président d'Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Francis Labbé, Porte-parole, Hydro-Québec, 514 289-3423

Liens connexes

www.hydroquebec.com