La pandémie de COVID-19 a une incidence importante sur les résultats de l'entreprise

MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 1 605 M$ pour le premier semestre de 2020, en baisse de 433 M$ comparativement aux 2 038 M$ enregistrés un an plus tôt. Ce résultat s'inscrit dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, qui sévit depuis la mi-mars 2020 et dont les impacts se sont particulièrement fait sentir au cours du deuxième trimestre.

« La crise actuelle a perturbé notre performance commerciale et financière, comme en témoignent nos résultats du semestre, a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Nous constatons en effet un recul de nos ventes d'électricité, tant au Québec qu'hors Québec, et avons dû reporter plusieurs investissements. Nous anticipons d'ailleurs de continuer à subir les incidences de la pandémie au cours des prochains mois et nous évaluons actuellement l'ampleur à plus long terme de ces impacts. Entre-temps, nous multiplions les efforts pour soutenir nos clients en ces temps difficiles, tout en redoublant d'ardeur pour améliorer notre performance. De plus, nous élaborons différents moyens pour maximiser notre contribution à la relance économique, en vue d'aider le Québec à se relever de la crise. »

Faits saillants du semestre

Marché du Québec

Baisse de la consommation d'électricité au Québec par suite des mesures mises en place par le gouvernement pour gérer la pandémie



Au deuxième trimestre, diminution de 11 % de la demande de base du secteur commercial, institutionnel et petits industriels et de 12 % de celle des grands clients industriels



Températures plus douces à l'hiver 2020



Supérieures de 3 ˚C à celles de l'hiver 2019

Marchés hors Québec

Diminution des besoins sur les marchés d'exportation et baisse des prix du marché dans le contexte de la pandémie



Volume d'exportations nettes : 14,7 TWh, soit 1,7 TWh de moins qu'au premier semestre de 2019



Prix moyen obtenu à l'exportation : 4,4 ¢/kWh, contre 4,9 ¢/kWh un an plus tôt



Impact négatif de la baisse des prix du marché atténué par l'incidence positive des stratégies de commercialisation et de gestion des risques de l'entreprise

Activités d'investissement

Investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels de 1,4 G$ pour les six premiers mois de 2020, contre 1,5 G$ en 2019



Ralentissement des activités sur les chantiers au cours du deuxième trimestre en raison de la pandémie

Activités de financement

Émissions d'obligations à taux fixe et de billets à taux variable au deuxième trimestre, qui ont permis de réunir 1,7 G$



Montant total recueilli depuis le début de l'année : 3,1 G$

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d'électricité ont reculé de 145 M$ par rapport à celles du premier semestre de 2019. Cette baisse résulte principalement de l'incidence défavorable de 271 M$ des températures, qui ont été plus douces à l'hiver 2020 qu'à l'hiver précédent. Elle s'explique également par un fléchissement de la demande de base dans le secteur commercial, institutionnel et petits industriels ainsi que dans le secteur des grands clients industriels, par suite de la fermeture d'un grand nombre d'entreprises et de commerces pendant plusieurs semaines au printemps. Ce fléchissement a cependant été contrebalancé par une hausse de la consommation des alumineries, qui découle de la reprise des activités dans une importante usine de production du Centre-du-Québec à l'été 2019, après un long conflit de travail. Enfin, les achats externes d'électricité et de combustible liés aux activités de distribution ont diminué de 76 M$, en raison de la production moins élevée des installations éoliennes sous contrat.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité d'Hydro-Québec Production ont baissé de 158 M$ pour se chiffrer à 647 M$. Ce recul est attribuable à l'effet des températures du premier trimestre, qui a entraîné une demande et des prix plus faibles sur les marchés d'exportation, ainsi qu'au contexte de la pandémie mondiale au deuxième trimestre, qui a également conduit à une diminution des prix. La baisse des prix du marché a toutefois été atténuée par l'incidence favorable des stratégies de commercialisation et de gestion des risques de l'entreprise.

D'autres facteurs ont également contribué à la diminution du bénéfice net, soit une réduction du nombre d'heures de travail capitalisées dans le coût des projets d'investissement, une hausse de la provision visant à pallier le risque de non-recouvrement de certaines créances ainsi qu'une augmentation des coûts liés au régime de retraite par suite de la baisse du taux d'actualisation.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 1 388 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des six premiers mois de 2020, contre 1 513 M$ l'an dernier. Les travaux sur le chantier de la Romaine-4, en Minganie, ont continué de progresser, malgré le ralentissement des activités attribuable à la pandémie. L'entreprise a également poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser ses actifs de production, de transport et de distribution.

