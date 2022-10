MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - HQI US Holding LLC, filiale à 100 % d'Hydro-Québec, a signé une entente visant l'acquisition de la société Great River Hydro, LLC, propriétaire de 13 centrales hydroélectriques d'une puissance installée totale de 589 mégawatts situées sur les rivières Connecticut et Deerfield dans les États du Vermont, du New Hampshire et du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Great River Hydro a été mise en vente par des sociétés affiliées à ArcLight Capital Partners, LLC (« ArcLight »). Le coût d'acquisition est de l'ordre de 2 milliards de dollars US.

Un partenariat de longue date avec la Nouvelle-Angleterre

Hydro-Québec acquiert ainsi le plus important parc hydroélectrique de la Nouvelle-Angleterre, où les objectifs de décarbonation et d'électrification sont ambitieux et où la production d'électricité de source renouvelable variable devrait augmenter considérablement. L'hydroélectricité est la seule énergie renouvelable capable de compenser l'intermittence de la production des installations éoliennes et solaires dont la mise en service est prévue au cours des prochaines années.

« Hydro-Québec est un partenaire énergétique de longue date de la Nouvelle-Angleterre, puisque nous y exportons de l'hydroélectricité depuis les années 1980, a commenté Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Cette acquisition permet d'allier notre savoir-faire dans la gestion et la valorisation de ressources hydroélectriques à la connaissance fine du marché de la Nouvelle-Angleterre de Great River Hydro. En unissant nos forces, nous pourrons soutenir le déploiement de nouveaux moyens de production renouvelable, dans un marché où ceux-ci sont en très forte demande. »

« Nous avons hâte de nous joindre à Hydro-Québec d'ici quelques mois, a déclaré le président et chef de la direction de Great River Hydro, Scott Hall. Avec sa connaissance approfondie de secteur de l'hydroélectricité et sa longue expérience en Nouvelle-Angleterre, nous sommes persuadés qu'il s'agit du partenaire idéal pour nous. Nous anticipons le plaisir de continuer à fournir de l'hydroélectricité propre et renouvelable à nos concitoyens de la Nouvelle-Angleterre pendant de nombreuses années à venir. »

« Nous sommes ravis d'annoncer cette transaction avec Hydro-Québec, a pour sa part affirmé le fondateur et associé directeur d'ArcLight, Dan Revers. En collaboration avec la direction de Great River Hydro, nous avons fait évoluer ce placement d'un portefeuille d'actifs de grande qualité à une plate-forme autonome axée sur la croissance. Nous croyons qu'Hydro-Québec s'acquittera très bien de son rôle d'intendant auprès des parties prenantes de Great River Hydro tout au long des prochains chapitres de la vie de cette entité. »

Great River Hydro compte une centaine d'employées et employés expérimentés. Comme Hydro-Québec souhaite qu'elle demeure une entité à part entière, tous les emplois seront maintenus, de même que les conditions de travail.

L'acquisition de Great River Hydro permettra aussi à Hydro-Québec de diversifier ses sources de revenus dans son principal marché d'exportation. En effet, elle générera des revenus additionnels pour Hydro-Québec dès la première année.

Cette acquisition est assujettie aux autorisations usuelles des agences réglementaires étatique et fédérales.

Great River Hydro

Parc hydroélectrique de 589 mégawatts

Treize centrales en cascade et trois réservoirs additionnels sur quelque 500 km (310 miles), le long des rivières Connecticut et Deerfield

et Production d'énergie qui alimente annuellement plus de 213 000 foyers en Nouvelle-Angleterre

Un cinquième de la production fait l'objet de contrats d'approvisionnement à long terme, ce qui garantit une bonne stabilité des revenus

Quelque 12 140 hectares (30 000 acres) de terrain, ce qui permet d'envisager divers projets de croissance d'énergies renouvelables

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et compte parmi les plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, l'entreprise exporte une énergie propre et renouvelable et valorise son expertise de même que ses innovations sur les marchés mondiaux. Pour plus de renseignements, visiter le www.hydroquebec.com.

À propos d'ArcLight

ArcLight est un fonds de capital-investissement de premier plan spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la transition énergétique, incluant des placements dans des entreprises énergétiques qui fournissent des solutions de décarbonation et qui accordent une grande importance aux facteurs ESG. Créée en 2001, la société a une feuille de route impressionnante, notamment à titre de pionnière d'une approche d'investissement fondée sur des actifs qui se situent dans toute la chaîne de valeur de l'énergie, y compris la production d'électricité, les énergies renouvelables et les infrastructures. À ce jour, ArcLight a investi quelque 27 milliards de dollars US dans 122 transactions, dont plus de 11 milliards de dollars US de capitaux propres en électrification, avec des placements dans les domaines de la production et du transport d'électricité ainsi que dans des infrastructures d'énergie renouvelable et des projets de transition énergétique. Pour plus de renseignements, visitez le www.arclight.com.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Caroline Des Rosiers, Hydro-Québec, Tél. : 514 289-5005, [email protected]