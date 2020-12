MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce la construction d'une usine d'électrolyse d'une capacité d'environ 90 MW, ce qui en fera l'un des électrolyseurs les plus puissants du monde pour la production d'hydrogène vert. Celui-ci permettra d'alimenter en hydrogène vert et en oxygène la future usine de biocarburants Recyclage Carbone Varennes (RCV), dont la technologie offre une solution de rechange à l'enfouissement des matières résiduelles non recyclables en transformant celles-ci en biocarburants.

Implantée à Varennes, près de Montréal (Québec, Canada), l'usine d'électrolyse de l'eau nécessitera un investissement d'environ 200 M$ d'Hydro-Québec, qui en sera l'actionnaire unique. Elle produira annuellement environ 11 100 tonnes métriques d'hydrogène et environ 88 000 tonnes métriques d'oxygène, qui serviront d'intrant au procédé de gazéification de l'usine RCV. Celle-ci sera construite à un coût évalué à plus de 680 M$ sur un terrain voisin.

« L'électricité produite par Hydro-Québec est propre à plus de 99 %, principalement grâce à un parc de production d'une soixantaine de centrales hydroélectriques totalisant 36 700 MW. Ainsi, le Québec bénéficie d'atouts extrêmement favorables à la production d'hydrogène vert, ce qui lui donne la possibilité de se positionner comme chef de file dans le domaine », explique Sophie Brochu, présidente directrice-générale d'Hydro-Québec.

Hydro-Québec s'intéresse à d'autres projets qui permettront de structurer le développement de la filière de l'hydrogène au Québec et est à l'écoute des entreprises qui souhaitent y contribuer.

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le premier producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. Ses établissements de recherche, appelés collectivement l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris le stockage. Chaque année, Hydro-Québec consacre plus de 100 M$ à la recherche. Pour plus d'information : www.hydroquebec.com.

