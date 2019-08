Hydro-Québec et son partenaire Dana investissent pour renforcer leur position de leader dans le domaine des systèmes de propulsion électriques

MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce qu'elle investit 85 M$ afin d'assurer la croissance de TM4, dorénavant appelée Dana TM4, et de maintenir sa position de leader dans le secteur des systèmes de propulsion électriques. Rappelons que, depuis juin 2018, Hydro-Québec détient 45 % du capital de la filiale Dana TM4 dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la société Dana Incorporated.

Cet investissement de 85 M$ permet à Hydro-Québec de maintenir sa participation de 45 % dans Dana TM4, et à celle-ci de nouer les partenariats stratégiques suivants :

Dana TM4 détiendra 100 % de l'entreprise chinoise Dana Electric Motor Co. Ltd., autrefois appelée Prestolite E-Propulsion Systems (PEPS), qu'elle possédait à 50 %. Dana Electric Motor Co. Ltd. fabrique et commercialise des groupes motopropulseurs électriques, notamment pour les autobus et les camions. Cette transaction permettra à Dana TM4 d'optimiser ses opérations et d'assurer le développement de ses activités en Chine, le marché affichant la plus forte croissance en électrification des transports.

Dana TM4 intégrera également les activités du motoriste électrique SME, une entreprise italienne, qui a développé une gamme de moteurs électriques ainsi que des systèmes de commande de moteur destinés à un large éventail de véhicules électriques hors route dans les secteurs de la manutention, de l'agriculture, de la construction et des véhicules automatisés. Les systèmes à basse tension de SME complètent parfaitement la gamme de produits à haute tension développés par Dana TM4. Grâce à cet investissement, Dana TM4 sera en mesure de proposer une meilleure offre à ses clients, avec des systèmes de propulsion électrique pour tous les types de véhicules terrestres, notamment les véhicules légers (les voitures et les camionnettes), les véhicules commerciaux (les autobus et les camions) et les véhicules hors route (les chariots élévateurs et les véhicules pour les chantiers et les mines).

« Les investissements que nous réalisons aujourd'hui vont permettre d'accélérer la croissance de notre partenariat avec Dana en profitant de toutes les occasions qu'offre le marché mondial de l'électrification des transports. Notre souhait demeure de créer de la richesse au Québec tout en faisant rayonner mondialement notre expertise dans le domaine de l'électrification des transports et ainsi de contribuer à la transition énergétique », a souligné Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

« Alors que nos clients continuent d'élargir leurs gammes de produits, Hydro-Québec s'est avérée un partenaire important en raison de son expérience en électrification des transports. Notre partenariat stratégique, incarné dans Dana TM4, nous permet d'offrir un éventail complet de technologies ciblant les trois principaux marchés de la mobilité. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous envisageons l'avenir de ce partenariat », a déclaré James Kamsickas, président et chef de la direction de Dana Incorporated.

Des retombées positives au Québec

Un an après sa création, le partenariat stratégique entre Dana et Hydro-Québec génère plusieurs retombées positives au Québec, notamment la création d'une trentaine de nouveaux emplois de qualité à Boucherville. Une trentaine d'embauches additionnelles sont prévues au cours des prochains mois. Également, les ventes de Dana TM4 ont connu une croissance de 40 % par rapport à l'année dernière, et ceci est attribué à la présence mondiale du réseau de ventes et de service de Dana.

