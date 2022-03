MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Cognibox est fière d'annoncer qu'Hydro-Québec aura recours à sa plateforme technologique et à ses services pour l'établissement et la gestion de nouveaux critères de santé et sécurité au travail et de développement durable afin de bonifier ses appels de propositions.

Le contrat, qui s'échelonnera sur plusieurs années, permettra à la société d'État de bénéficier d'un outil qui lui permettra de valoriser et promouvoir les meilleures pratiques en santé sécurité au travail et en développement durable afin de rendre sa chaîne d'approvisionnement plus sécuritaire et responsable.

« En tant qu'entreprise québécoise, nous sommes heureux de compter Hydro-Québec parmi nos clients et de pouvoir l'épauler dans ses efforts en matière de santé et sécurité et de développement durable grâce à nos solutions personnalisées, affirme Georges Karam, président et directeur général de Cognibox. Ce mandat nous permettra de créer de nouveaux emplois à l'échelle locale et de renforcer notre position de leader à titre de fournisseur de solutions multidisciplinaires et flexibles pour des secteurs comme l'énergie et les services publics. »

À compter du printemps prochain, Hydro-Québec déploiera progressivement les nouveaux critères dans ses appels au marché. Ceux-ci se traduiront notamment par l'ajout de questions et de documents justificatifs pour lesquels Cognibox effectuera la gestion et le suivi à même sa plateforme technologique.

Dans le cadre de son plan de développement durable 2020-2024, Hydro-Québec s'est donné comme objectif de faire évoluer ses fournisseurs. Les appels de propositions bonifiés aideront les soumissionnaires à mettre en valeur les bonnes pratiques déjà en place au sein de leur entreprise en matière de santé-sécurité et de développement durable, et à mieux cibler les améliorations nécessaires pour l'adhésion aux pratiques exemplaires.

Pour en savoir plus sur les solutions adaptées offertes par Cognibox, rendez-vous au https://www.cognibox.com/fr/.

