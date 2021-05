Hydro-Québec : calendrier estival de l'installation de spirales anti-accumulations des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec poursuivra, au cours des prochaines semaines, l'installation de spirales anti-accumulations sur les lignes à haute tension au-dessus de croisements de routes dans la grande région de Québec, de Lévis et de Charlevoix. Les interventions seront réalisées le soir et la nuit afin de limiter les répercussions sur les usagers de la route.

L'installation de ces spirales anti-accumulations est nécessaire afin d'éviter la formation de glace sur les fils électriques de lignes à haute tension au-dessus des routes. Ces travaux s'inscrivent dans la foulée des actions entreprises par Hydro-Québec pour augmenter la résistance du réseau électrique face à d'éventuelles conditions météorologiques extrêmes. Au total, 43 croisements seront complétés d'ici 2023.

Le calendrier et l'horaire des travaux sont réalisés conjointement avec le ministère des Transports et la ville de Lévis. Une signalisation appropriée sera mise en place pour la période des travaux afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route. Ces travaux n'occasionneront aucune interruption de courant pour la clientèle d'Hydro-Québec. À noter que, dans certains cas, des heures de travaux supplémentaires pourraient être nécessaires pour terminer l'installation des équipements. Si la météo est défavorable à la tenue de ces travaux, ceux-ci seront reportés au lendemain de la date prévue.

Calendrier des travaux

Calendrier 2021 de l'installation des spirales anti-accumulations Route 360 - Beaupré À l'intersection avec la rue Dupont Circulation en alternance Du 19 mai (19 h) au 20 mai (8 h) Fermeture de la rue Dupont de 17 h à 8 h, détour par la rue des Outardes Route 360 - Rang Saint-Léon, Saint-Tite-des-Caps 1 kilomètre à l'ouest de l'intersection avec l'Avenue Royale Circulation en alternance Du 20 mai (19 h) au 21 mai (8 h) Chemin des Loisirs, La Malbaie À 800 mètres au nord du rang Fraserville Circulation en alternance Du 21 mai (19 h) au 22 mai (8 h) Route 170, Saint-Siméon 2,5 kilomètres à l'ouest de l'intersection avec la route 138 Circulation en alternance Du 22 mai (19 h) au 23 mai (8 h) Route 132, Lévis Du 23 mai (18 h) au 24 mai (9 h) Route 267, Saint-Jean-de-Brébeuf Du 31 mai (19 h) au 1er juin (6 h) Route 269, Saint-Gilles Du 1er juin (18 h) au 2 juin (6 h) Fermeture complète avec détour Route 175, Breakeyville Du 2 juin (18 h) au 3 juin (6 h) Autoroute 73 Sortie 124, Chemin St-Grégoire Direction Nord 3 juin (19 h) au 4 juin (6 h) Direction Sud Du 4 juin (19 h) au 5 juin (7 h) Dans les deux cas, les bretelles d'entrée et de sortie au km 124 (Chemin Saint-Grégoire) seront fermées dès 18 h.

L'information concernant les chemins de détour ou les fermetures de routes nécessaires en raison de ces prochains travaux sera diffusée sur les différentes plateformes du Québec 511 (site Web : www.quebec511.info ou téléphone : 511 ou application mobile).

