Hydro-Québec : calendrier estival de l'installation de spirales anti-accumulations des régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec poursuivra au cours des prochaines semaines l'installation de spirales anti-accumulations sur les lignes à haute tension au-dessus de croisements de routes à Québec et à Lévis. Les interventions seront réalisées le soir et la nuit, les fins de semaine afin de limiter les impacts sur les usagers de la route.

L'installation de ces spirales anti-accumulations est nécessaire afin d'éviter la formation de glace sur les fils électriques de lignes à haute tension au-dessus de routes. Ces travaux s'inscrivent dans la foulée des actions entreprises par Hydro-Québec pour augmenter la résistance du réseau électrique face à d'éventuelles conditions météorologiques extrêmes. Au total, 43 croisements seront complétés d'ici 2023. Actuellement, 12 croisements ont déjà été réalisés.

Le calendrier et l'horaire des travaux sont réalisés conjointement avec le ministère des Transports et les villes de Québec et de Lévis. Une signalisation appropriée sera mise en place pour la période des travaux afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route. Ces travaux n'occasionneront aucune interruption de courant pour la clientèle d'Hydro-Québec.

Calendrier des travaux

Les prochaines installations auront lieu sur le Boulevard Pie-XI à Québec dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juillet entre 19 h et 7 h. À Lévis elles se dérouleront sur le Boulevard du Centre-Hospitalier dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juillet aux mêmes heures. La fermeture de ces artères sera nécessaire et une signalisation appropriée sera mise en place pour la période des travaux afin de permettre aux automobilistes d'emprunter des chemins de détour. La collaboration des usagers de la route sera sollicitée afin de planifier leur déplacement en conséquence.

Calendrier 2019 de l'installation des spirales anti-accumulations en Capitale-Nationale et

en Chaudière-Appalaches Boulevard Pie XI Nuit du 5 au 6 juillet Boulevard du Centre-Hospitalier, Lévis Nuit du 6 au 7 juillet Autoroute Félix-Leclerc - bretelles des sorties de la rue

Einstein et avenue Watt Nord - nuit du 12 au 13 juillet Sud - nuit du 13 au 14 juillet Boulevard Sainte-Anne Est - nuit du 26 au 27 juillet Ouest- nuit du 27 au 28 juillet Boulevard Champlain Est - nuit du 16 au 17 août Ouest - nuit du 17 au 18 août Boulevard Bastien - secteur de la rue de la Farinière Nuits du 6 au 7 et du 7 au 8 septembre Chemin des Quatre-Bourgeois Est - Nuit du 21 au 22 septembre Ouest - nuit du 22 au 23 septembre

L'information concernant les chemins de détour ou les fermetures de route nécessaires en raison de ces prochains travaux sera diffusée sur les différentes plateformes du Québec 511 (site Web : www.quebec511.info ou téléphone : 511), ainsi que sur le site Web de la Ville de Québec lors d'entraves sur son territoire (https://www.ville.quebec.qc.ca).

