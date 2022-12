Hydro Ottawa se prépare à réagir aux pannes d'électricité en prévision d'une éventuelle tempête hivernale pendant la fin de semaine des Fêtes

OTTAWA, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Les équipes d'Hydro Ottawa se préparent à intervenir en cas de pannes d'électricité alors qu'une tempête hivernale potentielle traverse la région de la capitale nationale à partir de jeudi 22 décembre et jusqu'à la fin de semaine.

On s'attend à ce que les températures chutent vendredi, ce qui pourrait entraîner un gel rapide dans les endroits où il pleut, accompagné parfois de vents forts et de neige qui pourraient causer des pannes de courant et des dommages à nos infrastructures. Selon les rapports météorologiques, le sud de l'Ontario et les régions les plus proches des rives des lacs devraient subir l'impact le plus important de la tempête.

Les clients d'Hydro Ottawa peuvent signaler une panne d'électricité en

En appelant la ligne d'urgence 24/7 au 613-738-0188;

En le soumettant en ligne par le biais du portail client MonCompte; ou

En utilisant l'application mobile d'Hydro Ottawa.

Hydro Ottawa rappelle également à tous ses clients l'importance de charger leurs appareils mobiles et de préparer une trousse d'urgence. Apprenez-en davantage sur ce qu'il faut faire pendant les pannes hivernales.

Hydro Ottawa continuera de surveiller la situation et enverra des équipes en conséquence pour s'assurer que le courant est rétabli pour tous les clients touchés. Si des pannes d'électricité surviennent, une estimation du temps de rétablissement sera déterminée pour chaque panne une fois que les dommages auront été évalués par nos équipes.

Faits en bref

Hydro Ottawa demande au public de respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance sécuritaire des équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

demande au public de respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance sécuritaire des équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique. Les fortes accumulations de neige et de glace peuvent faire tomber des arbres et des branches sur les lignes électriques, causant des pannes et des risques électriques. Inspectez les arbres sur votre propriété et appelez-nous (613-738-6400) pour couper les branches en toute sécurité, loin des lignes électriques aériennes.

Si les clients remarquent des lignes électriques tombées, restez à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet qui est en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Conduisez prudemment. Lorsque les feux de circulation sont éteints, traitez toujours les intersections comme des arrêts complets et traversez les intersections avec prudence.

Veuillez réserver l'utilisation du 911 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public des pannes et de leur rétablissement par l'entremise des médias et de leur centre Info-pannes à hydroottawa.com/pannes.

