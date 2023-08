OTTAWA, ON, le 2 août 2023 /CNW/ - Alors que la ville se remet des dommages causés par la tempête de grêle du 28 juillet, les équipes d'Hydro Ottawa continuent de trouver des débris, tels que des arbres et des branches, près des lignes électriques, ce qui peut entraîner des pannes en cas de contact.

À compter de cette semaine, les équipes d'Hydro Ottawa patrouilleront les secteurs de son territoire de service qui ont été endommagés par la tempête, et repérer les arbres ou les branches qui se trouvent à proximité des lignes électriques et d'autres équipements électriques.

Les équipes pourraient procéder à l'élagage ou à l'abattage d'arbres sur des propriétés résidentielles et pourraient devoir accéder à la cour arrière des résidents afin d'accéder aux emprises de la Ville d'Ottawa. Bien qu'Hydro Ottawa procède généralement à l'élagage des arbres dans une zone de dégagement de trois mètres autour de son équipement, dans certains cas, un dégagement supérieur à ce seuil de trois mètres peut être nécessaire.

Ces travaux, qui s'échelonneront sur quelques jours, visent à réduire l'impact des arbres endommagés ou des arbres qui pourraient avoir un impact sur l'infrastructure électrique et causer des pannes de courant plus longues à l'avenir.

Si une panne d'urgence s'avère nécessaire à la suite de ces travaux, Hydro Ottawa s'efforcera de prévenir les résidents suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires. Toutefois, dans certains cas, les équipes devront couper le courant sans préavis afin de procéder à l'élagage des arbres en toute sécurité.

Bien qu'il soit possible que des coupures plus importantes soient nécessaires, la plupart d'entre elles toucheront probablement 10 clients ou moins et n'apparaîtront donc pas sur la carte des pannes d'Hydro Ottawa.

Hydro Ottawa est conscient des inconvénients que cela peut causer et apprécie la patience et la compréhension des résidents alors qu'elle continue de travailler à stabiliser le système et à assurer un approvisionnement en électricité sécuritaire et fiable à ses clients.

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 359 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

SOURCE Hydro Ottawa

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, [email protected]