« La province de la Saskatchewan est fière d'accepter ce généreux don au nom de milliers d'élèves d'écoles secondaires, qui auront la chance d'enrichir leurs connaissances sur le rôle important des Premières nations, des Inuits et des Métis dans l'histoire de ce pays, » a soutenu Gordon Wyant, vice-premier ministre de la Saskatchewan et ministre de l'Éducation.

Les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation citent que le programme scolaire obligatoire de la maternelle à la douzième année sur les contributions historiques et contemporaines des pensionnats, des traités et des peuples autochtones est une priorité.

« Le rôle primordial et la longue histoire des Peuples autochtones dans notre pays ont traditionnellement été mal racontés, mal partagés ou mal intégrés dans le système d'éducation canadien, note Janet Annesley, vice-présidente principale, Affaires corporatives et ressources humaines. Husky est honorée d'être un partenaire collaborateur dans ce programme en fournissant un exemplaire de l'atlas et des ressources d'apprentissage en ligne aux élèves et enseignants pour promouvoir une meilleure compréhension des vies et de l'histoire des peuples autochtones au Canada. »

L'Atlas des peuples autochtones du Canada est une ressource novatrice, sans précédent dans sa portée. Il comprend un atlas imprimé en quatre volumes, un atlas interactif en ligne accompagné d'une application, des cartes-tapis géantes et d'autres ressources éducatives variées pour la classe. Toutes les ressources éducatives liées à l'atlas seront offertes en ligne aux enseignants en Saskatchewan sur le site Web d'Éducation Canadian Geographic (http://www.cangeoeducation.ca/resources/indigenous_resources/) en tant que composante de ce cadeau.

« Indspire salue le généreux don, offert par Husky Energy, d'exemplaires de l'Atlas des peuples autochtones du Canada à toutes les écoles secondaires en Saskatchewan, déclare la présidente d'Indspire, Roberta Jamieson. Indspire est fière d'avoir collaboré à la création de cet atlas et est ravie de voir cet outil devenir plus facilement accessible aux enseignants et élèves pour promouvoir le savoir sur les Premières nations, les Inuits et les Métis, et leurs nations et territoires, en tant que partie vitale de l'identité du Canada. »

L'atlas a été réalisé en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations (APN), l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le Ralliement national des Métis (RNM), Indspire et le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR). Il a été publié par la Société géographique royale du Canada en 2018 afin de répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et en tant que projet patrimonial du 150e anniversaire du Canada, soutenu par Patrimoine canadien.

Veuillez vous joindre à nous pour notre annonce vidéo : youtube.com/canadiangeographic.

Social Media Links

Husky Ralliement national des Métis Twitter: @HuskyEnergy Twitter: @MNC_Tweets Instagram: @HuskyEnergy

Facebook: @HuskyEnergy Inuit Tapiriit Kanatami Canadian Geographic Twitter: @ITK_CanadaInuit Twitter: @CanGeo

Instagram: @CanGeo l'Assemblée des Premières Nations Facebook: @CanGeo Twitter: @AFN_Updates Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR)

Twitter: @NCTR_UM RCGS Indspire Twitter: @RCGS_SGRC Twitter: @Indspire

Instagram: @indspire.ca Canadian Geographic Facebook: @Indspire #IndigAtla LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/indspire



SOURCE Société géographique royale du Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Kim Guttormson, Gestionnaire, Services de communication, Husky Energy, Téléphone : (403) 298-7088, Courriel : [email protected] ; Nick Foglia, Vice President, Communications & Marketing, Indspire, Téléphone : (416) 987- 0240 Courriel : [email protected] Autre courriel : [email protected]; Sarah Legault, National Director of Development Royal Canadian Geographical Society, Téléphone : (416) 277-4341 Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.rcgs.org/