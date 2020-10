« Les voyageurs recherchent des destinations plus près de chez eux qui leur donnent encore l'impression d'être à l'étranger. La diversité de nos itinéraires dans les Amériques propose des activités passionnantes, des paysages à couper le souffle et des expériences uniques, a déclaré John Downey, président de Hurtigruten Americas. Notre offre d'une durée limitée donne à nos futurs invités la possibilité de planifier leur voyage et de profiter d'économies sur certains des voyages les plus convoités dans les Amériques. »

Les explorateurs qui cherchent à découvrir les merveilles des Amériques peuvent s'attendre à découvrir des régions de l'Amérique centrale, de la côte andine et de la mer des Caraïbes qui ne sont habituellement pas offertes par d'autres agences de voyages. Les voyageurs peuvent passer deux semaines en Amérique centrale à partir du Costa Rica en passant par le Nicaragua, le Salvador et le Mexique. Au cours de ces voyages, vous pourrez visiter de nombreuses villes et communautés côtières colorées d'Amérique centrale, observer la faune exotique et découvrir la culture riche et diversifiée de la région. Les visiteurs qui souhaitent explorer la côte andine pourront prendre part à des expéditions qui les emmèneront de la jungle au désert le long de la fameuse côte Pacifique de l'Amérique du Sud. Les aventuriers friands d'eaux plus chaudes pourront se laisser tenter par le rêve des îles pendant 15 jours et découvrir les trésors cachés de la mer des Caraïbes . Chaque expédition comprend des expériences éducatives et des excursions aventureuses comme la visite des lignes de Nazca ou l'exploration des forêts de mangrove en kayak pour se rapprocher de la faune et faire des choix de repas durables et délicieux.

Pour réserver, les voyageurs peuvent visiter https://www.hurtigruten.com/offers-overview/america-the-beautiful/ ou communiquer directement avec Hurtigruten au 1 866 679-8305. Nos futurs invités peuvent maintenant réserver en toute confiance grâce à la politique d'annulation Book With Confidence de Hurtigruten. Les itinéraires réservés au plus tard le 31 octobre 2020 pourront être annulés, peu importe la raison, et faire l'objet d'un remboursement complet, y compris le montant du dépôt, dans les 14 jours suivant l'annulation.

* L'offre s'applique seulement aux nouvelles réservations individuelles pour les croisières sélectionnées en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale prévues en 2021, dont la capacité est contrôlée et qui peuvent être modifiées en tout temps. Cette offre peut être réservée en ligne à Hurtigruten.com. Vous devez utiliser le code promotionnel Amer1010 au moment de la réservation. Vous pouvez également communiquer avec votre agent de voyages ou avec le centre de ventes aux clients de Hurtigruten en composant le 1 844 888-3906, et mentionner la vente éclair et le code promo. L'offre en vedette ne s'applique qu'à la portion croisière du forfait, est appliquée consécutivement, et est calculée par personne en fonction d'une occupation double, y compris les taxes, les frais et les dépenses portuaires. Les tarifs sont en dollars américains. Cette offre ne peut être jumelée qu'aux offres Expedition Awaits, Ambassador et Child. Toutes les expéditions sont offertes sous réserve de leur disponibilité au moment de la réservation. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. L'offre éclair est valide du 9 au 12 octobre 2020.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires fort d'un savoir-faire de 126 ans, Hurtigruten offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition conçus sur mesure pour les voyages d'aventure. Ses plus récents ajouts - le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen - sont les navires d'expédition les plus modernes et les plus écologiques en mer, ainsi que les premiers navires de croisière hybrides à propulsion électrique au monde. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité qui démontre un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

