Les voyageurs peuvent découvrir de nouvelles destinations en faisant des économies sur des croisières d'expédition dans certaines des régions les plus extraordinaires au monde et sur des itinéraires choisis. Ils découvriront aussi les premiers navires hybrides électriques au monde, le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen. Voici les destinations qu'il est possible de réserver en faisant un dépôt de 500 $ :

Les îles Britanniques - Les voyageurs peuvent explorer la beauté sauvage ainsi que des lieux historiques, dont les châteaux et villages les plus pittoresques d'Écosse, les îles Shetland, les îles Orcades, les Hébrides intérieure et extérieure et les Hautes Terres écossaises. Ils pourront admirer le paysage escarpé et la nature ainsi que découvrir les distilleries et les traditions de la région.

Norvège - Il s'agit de la première destination de 2021 de Hurtigruten, les voyageurs souhaitant découvrir cette région peuvent s'attendre à vivre des journées remplies d'aventures sélectionnées par une équipe locale d'experts. S'inspirant du patrimoine norvégien, les itinéraires côtiers et d'expédition sont imprégnés de culture, ce qui permet aux voyageurs de baigner dans la chaleur de la communauté pour laquelle la région est connue.

L'Antarctique - Les explorateurs sont invités à entreprendre une excursion polaire avec le leader des voyages d'exploration. Une équipe chevronnée et passionnée amènera les visiteurs à l'endroit le plus unique et le plus reculé sur terre pour découvrir la nature gelée sur terre et en mer. Les voyageurs peuvent profiter de voyages durables et mieux comprendre la fragilité de l'écosystème à bord de l'un des plus récents navires hybrides électriques de la flotte, le MS Roald Amundsen ou le MS Fridtjof Nansen.

Les voyageurs souhaitant célébrer la journée nationale de la planification des vacances peuvent effectuer leur réservation en ligne sur le site https://www.hurtigruten.com/offers/Plan_for_Adventure/ ou par téléphone au 1-866-679-8305.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires fort d'un savoir-faire de 126 ans, Hurtigruten offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition, construits sur mesure pour les voyages d'aventure, dont 2 étant les premiers navires hybrides électriques au monde, à savoir le MS Roald Amundsen et le MS Fridtjof Nansen. Il s'agit des deux navires d'expédition les plus avancés et les plus respectueux de l'environnement qui existent en mer. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de développement durable, qui démontre un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

