Hurtigruten fête la Journée nationale de la planification de vacances (National Plan a Vacation Day) avec des acomptes de 500 $ le temps d'une journée et un rabais d'au plus 40 % jusqu'à la fin du mois de février

Les voyageurs peuvent découvrir de nouvelles destinations en réalisant des économies sur des croisières vers certaines des régions les plus extraordinaires au monde comme l'Antarctique, l'Alaska, l'Amérique du Sud, le passage du Nord-Ouest, la Norvège, le Svalbard, l'Islande et le Groenland. Les voyageurs peuvent choisir parmi un large éventail d'itinéraires et découvrir certaines des destinations les plus vierges et les plus reculées du monde et vivre des expériences incroyablement variées :

Visitez les vieilles villes portuaires et sites du patrimoine mondial de l'UNESCO d'Amérique du Sud (30 pour cent de rabais, à partir de 4 387 $ par personne pour 14 jours, avec un départ le 4 avril 2020).

Observez les ours polaires dans le Svalbard (30 pour cent de rabais, à partir de 5 200 $ par personne pour 10 jours, avec un départ le 13 mai 2020).

(30 pour cent de rabais, à partir de 5 200 $ par personne pour 10 jours, avec un départ le 13 mai 2020). Marchez avec les pingouins en Antarctique (30 pour cent de rabais, à partir de 8 733 $ par personne pour 12 jours, avec un départ le 27 novembre 2020).

Nos clients peuvent s'attendre à vivre des expériences à bord de la flotte croissante de navires d'expédition hybrides à propulsion électrique de Hurtigruten, notamment le MS Roald Amundsen, récemment lancé, et le MS Fridtjof Nansen, qui le sera bientôt. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'offre promotionnelle « Le monde vous attend » d'Hurtigruten, communiquez avec un agent de voyage, composez le 1-866-679-8305 ou visitez le site hurtigruten.com/explorer-offers.

*L'offre est valable pour les nouvelles réservations uniquement pour certains départs en 2020 et 2021, sous réserve des places disponibles, et est susceptible de changer à tout moment. Les offres présentées ne s'appliquent qu'à la portion croisière du forfait. Ces prix s'entendent par personne sur la base d'une chambre pour deux personnes et comprennent les taxes et les frais, notamment portuaires. Les tarifs sont indiqués en dollars américains. Pour réserver, veuillez communiquer avec votre agent de voyage ou avec le service à la clientèle de Hurtigruten en composant le 1-866-679-8305. Cette offre n'est combinable qu'avec les offres « Ambassadeur » et « Enfant ». Les réservations se feront dans la limite des places disponibles. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. L'offre est valable jusqu'au 28 février 2020. Bureau d'enregistrement du navire : Norvège. ©2019 Hurtigruten.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. Plus grand opérateur de croisières en eaux polaires et fort de ses 126 ans de savoir-faire, Hurtigruten propose une expérience immersive dans certaines des destinations les plus vierges et les plus reculées au monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, le Canada arctique et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège et le Svalbard, entre autres. La flotte d'Hurtigruten comprend 14 navires construits sur mesure pour l'aventure, dont le plus récent, le MS Roald Amundsen, le premier navire de croisière hybride à propulsion électrique. Hurtigruten attend en outre la livraison de deux nouveaux navires révolutionnaires : le MS Fridtjof Nansen en 2020 et un troisième, qui sera construit en 2021. Il s'agira des navires d'expédition en mer les plus à la pointe de la technologie et les plus écologiques. Ils seront en effet dotés d'une technologie verte d'avant-garde et d'un mode de propulsion hybride. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité et voue un attachement profond à l'amélioration des environnements marins dans lesquels elle évolue. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hurtigruten.com.

