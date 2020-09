« Grâce à notre démarche d'innovation participative, nous offrons à chacun de nos employés l'opportunité d'avoir un impact réel et de se sentir impliqué dans la construction de l'avenir de notre entreprise » , affirme Stéphane Rochon, président et chef de la direction d'Humania Assurance inc. « Notre ambition est d'instaurer un climat de confiance propice à l'audace, à la responsabilisation, à la créa­tivité et à l'innovation. Nous sommes vraiment très honorés d'avoir été reconnus pour nos efforts et notre contribution à faire grandir la richesse collective du Québec. Un immense merci à tous nos employés que nous appelons nos collaborateurs » , conclut Stéphane Rochon.

« Nous évoluons dans un environnement très compétitif et en pleine turbulence en matière d'emploi. Il n'aura jamais été aussi important pour nous d'être à l'avant-garde des meilleures pratiques de gestion des ressources humaines, notamment en ce qui concerne la santé physique et mentale de nos collaborateurs, leur mobilisation et leur productivité », confie Isabel Portelance, vice-présidente, ressources humaines chez Humania Assurance inc.

Offrir un environnement de travail motivant, conçu comme un véritable milieu de vie, fait partie des valeurs profondes de l'entreprise. « Nous sommes très fiers d'avoir été reconnus pour nos pratiques innovantes. En faisant participer nos collaborateurs dans nos décisions, nous sommes capables d'innover et de concevoir des programmes pertinents en matière de ressources humaines. Nous formons une communauté composée de collaborateurs mobilisés et talentueux. Ce sont eux qui font d'Humania Assurance un environnement de travail exceptionnel », affirme Isabel Portelance. « La mobilisation de nos collaborateurs, le développement des talents, l'expérience employé ainsi que la santé et le mieux-être sont les piliers de notre plan stratégique en matière de ressources humaines », conclut Isabel Portelance.

Humania Assurance est constamment à la recherche des meilleurs talents prêts à joindre son équipe. Plusieurs postes sont actuellement ouverts dans différents secteurs. Pour consulter les offres d'emploi, visitez notre page carrières.

À propos de Humania Assurance

Humania Assurance inc. est une mutuelle qui propose des solutions d'assurance axées sur les besoins des Canadiens et Canadiennes depuis plus de 75 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes offertes à un prix concurrentiel et accessibles sur le Web de façon à simplifier et à accélérer le processus d'achat. Humania Assurance inc. est certifiée Entreprise en santé (CAN/BNQ 9700-800) depuis 2017. Elle a également été reconnue Milieu de travail d'exception en février 2020 par Morneau Shepell en association avec le Globe and Mail et figure aussi sur la liste des entreprises du Canada's Top 100 Small & Medium Employers 2020 publiée par le Globe and Mail.

Pour plus de renseignements : www.humania.ca

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Humania Assurance

Renseignements: Isabel Portelance, vice-présidente, ressources humaines, Humania Assurance Téléphone : 450 771-1334, poste 320 | Courriel : [email protected], http://www.humania.ca/

Liens connexes

www.humania.ca