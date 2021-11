Best Buy a plus d'inventaire que les 2 Noëls passés

BURNABY, BC, le 1er nov. 2021 /CNW/ - La saison des Fêtes 2021 de Best Buy s'annonce pour être la plus importante jamais vue. Elle débute plus tôt que jamais pour être aux côtés des clients dans cette deuxième année de pandémie. Il y aura des rabais pendant tout le mois de novembre :

C'est la 20 e saison des Fêtes de Best Buy au pays

au pays Best Buy est déjà prête à servir 15 millions de clients à leur trouver les cadeaux parfaits. Nos stocks sont encore meilleurs que les saisons précédentes

à leur trouver les cadeaux parfaits. Nos que les saisons précédentes Des centaines de nouvelles aubaines à prix Vendredi fou seront ajoutées chaque semaine en novembre

seront ajoutées chaque semaine en novembre Avec notre garantie Vendredi fou , qui s'applique à partir d'aujourd'hui, si le prix d'une des aubaines baisse avant le jour du Vendredi fou, Best Buy remboursera la différence

, qui s'applique à partir d'aujourd'hui, si le prix d'une des aubaines baisse avant le jour du Vendredi fou, Best Buy remboursera la différence Les achats des Fêtes peuvent se faire de trois manières différentes :

: en magasin;



en ligne avec l'expédition en 2 jours et la livraison le lendemain dans les plus grosses villes,



et en réservant en ligne avec le service de ramassage rapide et facile en personne ou à l'auto, en moins d'une heure

Nous avons aussi lancé la livraison le jour même dans certains secteurs clés

dans certains secteurs clés Un Guide idées cadeaux est aussi disponible sur BestBuy.ca pour aider les clients à découvrir les nombreuses offres à saisir pendant cette saison des Fêtes.

« Notre priorité chez Best Buy, c'est d'offrir aux clients de multiples options de magasinage. Cette année, vous allez pouvoir acheter vos cadeaux quand vous le voulez et comme vous le voulez », a déclaré Jason Abrams, vice-président principal, Marchandisage chez Best Buy. « Malgré les incertitudes mondiales, nous sommes prêts. Nous avons travaillé très fort tout au long de l'année 2021 avec nos fournisseurs pour sécuriser les meilleurs stocks (et les meilleures offres!), pour proposer le plus grand nombre d'options de livraison possibles et assurer un processus d'achat fluide ».

Vivez des Fêtes merveilleuses avec la magie de la techno chez Best Buy. Une liste des meilleurs cadeaux techno de la saison est disponible en ligne à BestBuy.ca.

Voici quelques-unes des meilleures aubaines du Vendredi fou disponibles dès maintenant:

Cliquez ici pour magasiner ces aubaines du Vendredi fou dès maintenant.

À propos de Magasins Best Buy Ltée

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE BBY) et l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 160 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Ltée s'engage à avoir un impact positif sur les collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

SOURCE Best Buy Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Mathew Wilson, spécialiste des communications externes, Courriel : [email protected], Téléphone : (604) -809-3416