TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - Pour la saison printemps-été 2024, la marque HUGO est ravie de présenter sa nouvelle gamme HUGO BLUE dans certains magasins La Baie d'Hudson au Canada, notamment à Vancouver, à Montréal et à Toronto, ainsi qu'à labaie.com. Le denim est au cœur de l'assortiment HUGO BLUE, décliné sous différentes formes : jeans, jupes, vestes, trenchs, chemises, shorts et plus encore. Les vêtements amples de base en jersey imprimé et les logos bien visibles amplifient l'allure désinvolte de cette nouvelle gamme. La palette de couleurs se compose de différentes nuances de bleu, avec du noir et du blanc.

« Nous adorons lancer de nouvelles marques prometteuses à La Baie d'Hudson, surtout par l'entremise d'événements captivants comme celui-ci », a commenté Liz Rodbell, présidente et chef de la direction, La Baie d'Hudson. « Nous voulons que notre clientèle vive une expérience exceptionnelle lors de chaque visite dans nos magasins, et nous sommes ravis de pouvoir mettre en place la destination HUGO par excellence pour nous aider à atteindre cet objectif. »

Dans le cadre d'un événement de lancement dynamique et créatif, HUGO a présenté le style et l'esprit de sa nouvelle gamme au magasin La Baie d'Hudson de Queen Street, à Toronto, lors de la Soirée de gars du 18 avril. La clientèle était invitée à découvrir la collection et à entrer dans l'univers d'HUGO BLUE grâce à une boutique éphémère immersive combinant des installations de produits inspirantes et du divertissement, notamment une prestation de Preston Pablo, artiste récompensé par un Juno.

Cette boutique, qui demeurera au magasin La Baie d'Hudson de Queen Street jusqu'à la fin du printemps, avant de déménager à celui de Yorkdale, révèle un monde paré de bleu, qui offre une nouvelle perspective et un nouvel espace pour explorer HUGO. HUGO BLUE propose plus de vêtements en denim, avec de la mode urbaine et une variété de modèles non genrés, que la gamme principale, qui continue de mettre l'accent sur les vêtements tout-aller supérieurs et les coupes habillées contemporaines.

Les collections HUGO BLUE de l'été 2024 sont actuellement offertes dans certains magasins La Baie d'Hudson et en ligne à labaie.com/content/hugo .

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Elle exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 82 magasins répartis d'un océan à l'autre. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE HUGO ET HUGO BOSS

HUGO, la plus jeune des deux marques HUGO BOSS, offre une plateforme d'expression de soi et une façon authentique de s'habiller. Engagée à l'échelle mondiale et ancrée dans la culture, la marque crée des vêtements empreints d'individualité et d'attitude pour les gens qui osent rompre avec les conventions et qui définissent les tendances au lieu de les suivre. En outre, les parfums, les montres, les lunettes et les vêtements pour enfant créés sous une licence HUGO incarnent tous un esprit de jeunesse. HUGO BOSS est l'une des plus importantes sociétés du segment haut de gamme du marché mondial du vêtement. Le groupe propose des collections dans 131 pays avec environ 7800 points de vente et en ligne dans 73 pays via hugoboss.com. Employant environ 19 000 personnes dans le monde entier, la société établie à Metzingen, en Allemagne, a enregistré des ventes de 4,2 milliards d'euros pour l'exercice 2023.

