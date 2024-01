TORONTO, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Hugessen Consulting enrichit son équipe de direction en nommant Marie-Lise Gauthier au poste d'associée, responsable du Québec, et en lui confiant la direction de notre bureau de Montréal. Depuis la création du cabinet en 2006, Hugessen a bénéficié d'une forte présence au Québec; la nomination de Marie-Lise Gauthier souligne notre engagement envers nos précieux clients et amis qui œuvrent sur ce marché, tout en renforçant les capacités du cabinet.

À propos de Hugessen Consulting

Hugessen Consulting est un cabinet de conseil en rémunération des hauts dirigeants et un chef de file ayant développé des relations solides et durables au sein de la communauté des affaires. Avec des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal, notre équipe conseille des clients partout au Canada et dans le monde.

Présentation de Marie-Lise Gauthier

Marie-Lise Gauthier a plus de 20 ans d'expérience en finance d'entreprise, en stratégie et en gouvernance, tant auprès de sociétés cotées en bourse qu'aux côtés d'entreprises en démarrage. Elle a également siégé à divers conseils d'administration d'entreprises privées et de régimes de retraite privés, au Québec et à l'international.

Son expérience en tant que consultante indépendante et son passage réussi chez Celestica Inc., Bombardier Inc. et Bell Canada Enterprises Inc. lui permettent de bien comprendre le contexte stratégique et les impératifs de rendement des sociétés cotées en bourse et des sociétés privées. Sa capacité à mener à bien des transactions rentables dans des secteurs industriels et technologiques complexes témoigne de son aptitude à s'engager et à agir efficacement aux niveaux les plus élevés de la direction.

Marie-Lise est titulaire d'un MBA d'INSEAD ainsi que d'un baccalauréat en Génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal.

Citations

Ken Hugessen et Georges Soaré, associés fondateurs, Hugessen Consulting : « L'arrivée de Marie-Lise marque un moment décisif pour notre cabinet puisque nous renforçons notre engagement envers nos clients au Québec, tout en bénéficiant de son expertise et de son leadership qui viennent compléter nos conseils stratégiques. »

Marie-Lise Gauthier, associée, Responsable du Québec, Hugessen Consulting : « En rejoignant Hugessen Consulting, je pourrai mettre à profit toute mon expérience en entreprise en la combinant aux capacités exceptionnelles du cabinet en matière de conseil afin de soutenir davantage la réussite de nos clients. »

