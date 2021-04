La sécheuse DR7 est l'unique modèle offrant différents cycles conçus en fonction des animaux de compagnie sur le marché

RIPON, Wisconsin, 26 avril 2021 /CNW/ - Huebsch, une marque reconnue pour ses produits de qualité commerciale, lance une nouvelle sécheuse avec cycles spéciaux qui fera la joie des propriétaires d'animaux de compagnie.

Huebsch devient le premier fabricant d'appareils de lessive à offrir des cycles conçus spécialement pour l'élimination des poils des animaux de compagnie et le séchage d'accessoires pour animaux de compagnie.

« Les animaux mettent de la joie dans nos maisons, y compris la mienne, a déclaré Cody Masluk, vice-président et directeur général des activités résidentielles de Huebsch. Je suis très enthousiaste à l'idée de lancer ces nouvelles sécheuses sur le marché; elles offrent des solutions mises au point par des propriétaires d'animaux de compagnie, pour les propriétaires d'animaux de compagnie. »

Fidèle à son patrimoine de qualité commerciale légendaire, Huebsch a mis à l'essai les cycles d'élimination des poils d'animaux de ses appareils dans différents endroits comme des refuges pour chiens, des organismes offrant des d'animaux d'assistance et une clinique vétérinaire universitaire, et les résultats ont été extraordinaires.

« Comme 58 % des ménages canadiens possèdent au moins un animal de compagnie, les cycles Pet PlusTM facilitent la vie des consommateurs », a déclaré M. Masluk.

En plus des cycles Pet PlusTM comme les cycles d''élimination des polis d'animaux de compagnie et de séchage des accessoires pour animaux de compagnie, la sécheuse DR7 de Huebsch offre maintenant des options pratiques faisant appel à la vapeur, y compris l'assainissement à la vapeur et le rafraîchissement à la vapeur. Une option de puissance de vapeur permet de réduire les plis et l'électricité statique indésirables, garantissant des résultats de qualité. Le modèle DR5 offre également les options faisant appel à la vapeur.

Pour en savoir plus sur les produits de qualité commerciale de Huebsch, visitez le ca.huebsch.com/newdryers.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : personne-ressource pour les médias : Randy F. Radtke, [email protected], +1 920 896-5043, http://ca.huebsch.com/newdryers

