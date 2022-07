SHENZHEN, Chine, 20 juillet 2022 /CNW/ - Huawei a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est jointe à la communauté de brevets de Sisvel pour le Wi-Fi 6 en tant que membre fondatrice. Cette nouvelle communauté de brevets offre un moyen de partager les brevets essentiels à une norme liés au Wi-Fi 6 de Huawei et d'autres innovateurs. Huawei est également devenue simultanément une titulaire de licence de la communauté.

« Huawei est ravie de partager ses technologies Wi-Fi novatrices avec l'industrie, a déclaré Alan Fan, directeur du service des droits de propriété intellectuelle de Huawei. Les technologies Wi-Fi sont largement utilisées dans des domaines comme l'électronique grand public, les maisons intelligentes et les entreprises industrielles. La communauté de brevets accroîtra la transparence des licences de brevets et réduira les différends en matière de licences. Les responsables de la mise en œuvre peuvent obtenir une licence pour tous les brevets de la communauté en même temps, ce qui accroît l'efficacité des licences et réduit leurs coûts. »

M. Fan a ajouté que Huawei a longtemps plaidé pour que les innovations soient récompensées convenablement. Les communautés de brevets peuvent aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à mettre sous licence leurs brevets et, par la suite, à investir les revenus de licences dans davantage d'activités d'innovation. Huawei espère que le bon fonctionnement de cette communauté de brevets encouragera un plus grand nombre d'entreprises à investir dans les technologies Wi-Fi de nouvelle génération.

Mattia Fogliacco, président de Sisvel International, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d'accueillir Huawei parmi les titulaires de brevets de notre nouvelle communauté. Au cours des deux dernières années de facilitation, nous avons créé un cadre qui, selon nous, profitera à l'ensemble des marchés des technologies, éliminant les frictions et harmonisant les intérêts des innovateurs et des responsables de la mise en œuvre. Le fait qu'Huawei accepte de devenir une membre fondatrice et une titulaire/concédante de licence représente une solide validation de cette approche. Nous espérons que cela, combiné à la qualité de la propriété intellectuelle fournie par Huawei et les autres titulaires de brevet participants, attirera rapidement d'autres titulaires de licence et peut-être d'autres titulaires de brevet. »

Huawei reste ouverte à l'idée de conclure des ententes d'octroi de licences directes avec d'autres entreprises au moyen de discussions bilatérales, donnant ainsi aux responsables de la mise en œuvre le choix d'obtenir la licence des brevets de Huawei pour le Wi-Fi 6 grâce à la communauté de brevets de Sisvel pour le Wi-F 6 ou à une licence directe avec Huawei.

SOURCE Huawei Technologies Co.,Ltd.

