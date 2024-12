Les solutions automobiles intelligentes de Huawei stimulent les VEN en Chine

PÉKIN, 18 décembre 2024 /CNW/ - En 2024, de nombreux véhicules à énergie nouvelle (VEN) intelligents ont été inaugurés en Chine, dont beaucoup sont équipés de solutions automobiles intelligentes de Huawei. Le monospace Voyah Dream de la marque Voyah de Dongfeng est le premier à être équipé du système de conduite intelligente ADS 3.0 de Huawei. Le Deepal L07 de Chang'an Auto utilise les solutions de conduite intelligente de base de Huawei. En outre, la marque AVATR de Chang'an Auto a lancé le mois dernier le nouveau AVATR 12, qui continue à utiliser les solutions complètes de Huawei.

Le système de conduite avancée intègre de multiples capteurs, tels que le lidar, la caméra et le radar à ondes millimétriques, et est équipé d’une plateforme informatique à haute performance et d’algorithmes anthropomorphiques complets développés par l’entreprise elle-même. Nous nous engageons à rendre la conduite plus sûre, la conduite intelligente plus confortable et le stationnement plus serein. (PRNewsfoto/HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.)

En juillet, les ventes de VEN en Chine ont dépassé pour la première fois celles des véhicules à carburant, ce qui prouve que les consommateurs chinois s'intéressent de plus en plus aux voitures électriques et intelligentes. S'appuyant sur les solides capacités techniques de Huawei, les solutions concernées ont attiré l'attention dans le domaine de l'automobile.

En ce qui concerne la conduite intelligente, le système de conduite avancée de Huawei est passé à la version 3.0. Il intègre désormais divers capteurs, notamment des lidars, des caméras et des radars à ondes millimétriques. Ce système de pointe, associé à des algorithmes de conduite intelligente de bout en bout, renforce la sécurité lors de la conduite manuelle, rend la conduite intelligente plus confortable et simplifie le stationnement.

En ce qui concerne le poste de conduite intelligent, le système HarmonyOS permet aux conducteurs d'utiliser des commandes vocales pour contrôler la navigation, les fenêtres, les sièges et d'autres fonctions de l'habitacle. Par ailleurs, HUAWEI SOUND se concentre sur l'amélioration de la perception auditive grâce à des fonctionnalités telles que « l'acoustique intelligente, les champs sonores intelligents et l'ambiance intelligente ».

L'optique automobile intelligente est une solution basée sur un scénario qui intègre la technologie optique de base à l'industrie automobile, faisant progresser l'intelligence et la connectivité du secteur. Actuellement, l'industrie de l'optique automobile intelligente se caractérise par des applications innovantes telles que les affichages tête haute intelligents, les modules de phares intelligents et les affichages d'images virtuelles dans les voitures. Les développements futurs pourraient s'étendre à des scénarios tels que les connexions optiques.

Basée sur le concept d'architecture orientée vers les services, la plateforme Huawei Intelligent Digital Vehicle Platform (IDVP) est dotée d'une architecture matérielle hautement centralisée et d'une architecture logicielle découplée et stratifiée. Cela permet aux constructeurs automobiles de mettre au point des véhicules définis par logiciel, qui offrent aux utilisateurs des expériences hautement personnalisées et continuellement mises à jour. HUAWEI XMOTION, développé sur l'IDVP, offre une collaboration inter-domaine native, permettant un contrôle complet de la posture de la carrosserie du véhicule avec six degrés de liberté pour une expérience de conduite plus sûre, plus confortable et de qualité supérieure. Le HUAWEI TMS utilise une solution intégrée de système de thermopompe avec une vanne à neuf voies développée par l'entreprise elle-même, qui prend en charge 18 modes de fonctionnement différents.

Le nuage des véhicules intelligents de Huawei offre une expérience utilisateur inégalée avec des services bien pensés tout au long du cycle de vie du véhicule, englobant l'interaction, l'entretien et la sécurité. Cela comprend des interactions intelligentes avec les clés numériques, la télécommande, les relevés de conduite, Yunkan et Yunxi, ainsi que des services proactifs d'entretien et de sécurité tels que les mises à jour automatiques, l'entretien des composants du véhicule et les diagnostics à distance.

Huawei demeure centrée sur ses clients et se concentre sur les composants de véhicules intelligents afin de rendre chaque véhicule plus intelligent. Grâce à l'investissement et à l'innovation continus de Huawei dans le domaine des véhicules intelligents, d'autres entreprises automobiles devraient rejoindre l'écosystème de Huawei à l'avenir. Ensemble, créons un avenir meilleur!

