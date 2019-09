Huawei redéfinit le téléphone intelligent avec la révolutionnaire série HUAWEI Mate 30

Conçu avec une encoche ultra mince et le plus petit des contours, le Huawei Mate 30 Pro propose l'affichage HUAWEI Horizon, qui courbe à un angle de 88 degrés pour maximiser la surface de l'écran, offrant une expérience de visionnement inégalée et immersive d'un bout à l'autre. Une fois l'appareil retourné, la célèbre conception annulaire du système de quatre caméras se distingue immédiatement, celui-ci étant entouré d'un « halo » métallique.

La série HUAWEI Mate 30 est propulsée par le jeu de puces de la série Kirin 990, soit le jeu pour téléphone intelligent le plus sophistiqué lancé par Huawei à ce jour. Fabriquée selon le procédé de pointe 7nm+ EUV, la version audacieuse du système sur puces Kirin 990 5G prend en charge les réseaux 2G/3G/4G et les modes NSA (Non-StandAlone) et SA (StandAlone) de 5G. L'appareil accueille aussi deux cartes SIM, un mode de veille double ainsi que des bandes de fréquences entières FDD+TDD pour assurer une connectivité sans faille.

Le HUAWEI Mate 30 est muni d'une caméra SuperSensing Triple, qui comprend une caméra SuperSensing de 40 MP, une caméra ultra grand-angle de 16 MP et une caméra Telephoto de 8 MP. Assorti d'un processeur de signal d'image ISP 5.0, le HUAWEI Mate 30 permet aux utilisateurs de capter des photographies et des vidéos de haute qualité.

Le HUAWEI Mate 30 Pro est muni d'un système révolutionnaire de quatre caméras qui comprend une caméra Cine de 40 MP, une caméra SuperSensing de 40 MP, une caméra Telephoto de 8 MP et une caméra 3D Depth Sensing, alors que les technologies HUAWEI SuperCharge et EMUI10 assurent une grande autonomie à la pile, améliorant l'expérience des utilisateurs et faisant le bonheur de ceux qui sont souvent en déplacement.

Le HUAWEI Mate 30 est équipé d'une généreuse pile de 4200 mAh, alors que celle du HUAWEI Mate 30 Pro est encore plus volumineuse, atteignant 4500 mAh. Les technologies HUAWEI SuperCharge sans fil de 27 W et HUAWEI SuperCharge de 40 W rechargent l'appareil de manière rapide et sécuritaire, alors que le chargement avec ou sans câble en voiture et l'utilité du chargeur portatif assurent aux utilisateurs une expérience harmonieuse en tout temps.

Richard Yu, chef de la direction de Huawei Consumer Business Group, déclare : « La série HUAWEI Mate 30 libère le plein potentiel du téléphone intelligent. Conçue pour se démarquer, elle bouscule les conventions tout en procurant une expérience utilisateur incomparable. L'ère de la 5G est l'occasion de repenser la technologie du téléphone intelligent, et la série HUAWEI Mate 30 est l'expression ultime de ces possibilités. »

La série HUAWEI Mate 30 propose une panoplie de nouvelles fonctionnalités offrant aux utilisateurs une expérience incroyablement fluide et conviviale, dont le système d'exploitation EMUI10, assurant une interaction utilisateur supérieure et une allure plus moderne, l'interaction innovante Side-Touch pour remplacer la commande physique du volume, le contrôle des gestes par intelligence artificielle pour une interaction sans contact avec l'écran, et la commande d'appareils intelligents compatibles, pour ne nommer que celles-ci.

De plus, l'EMUI10 s'est vu octroyer la plus haute norme de sécurité de l'industrie, la certification CC EAL5+, soit la toute première cote de sécurité commercialisée de grade aviation au monde et la protection TEE pour le micronoyau du système d'exploitation.

La MONTRE HUAWEI GT 2 et les écouteurs HUAWEI FreeBuds 3

Huawei a aussi lancé sa gamme très attendue d'ordinateurs vestimentaires, soit les MONTRES HUAWEI GT 2. Équipées d'un processeur Kirin AI développé par la société, les MONTRES HUAWEI GT 2 disposent d'une grande autonomie grâce à leurs piles de premier plan et d'un éventail de nouvelles fonctions et caractéristiques de bien-être.

Huawei a également annoncé la disponibilité des écouteurs HUAWEI FreeBuds 3 véritablement sans fil avec Bluetooth.

Couleurs, prix et disponibilité

Le HUAWEI Mate 30 Pro de 6,53 po et le HUAWEI Mate 30 de 6,62 po sont offerts en plusieurs couleurs et différents matériaux. Voici leurs prix et disponibilités :

Modèle Version Prix (taxes incluses) HUAWEI Mate 30 Pro (5G) 8 Go RAM + 256 Go ROM 1199 EUR HUAWEI Mate 30 Pro (4G) 8 Go RAM + 256 Go ROM 1099 EUR HUAWEI Mate 30 (4G) 8 Go RAM + 128 Go ROM 799 EUR

