Bâtir un réseau d'IA optique pour stimuler une nouvelle croissance à l'ère de l'IA

SHANGHAI, 25 juin 2026 /CNW/ - Lors du MWC Shanghai 2026, le Sommet AI-ON, sous le thème « Réseaux pour l'IA, IA pour les réseaux », a été couronné de succès. L'événement a réuni le Comité des technologies de l'information et de la communication du MIIT chinois, l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT), des opérateurs mondiaux, des partenaires de l'industrie et Huawei pour explorer les tendances des réseaux optiques dans la nouvelle ère de la monétisation des jetons. Les participants ont partagé des expériences pratiques dans de nouveaux services tels que des paquets ultra-gigabit/10 Go/s et l'intégration de l'informatique en réseau. Lors du sommet, Huawei a dévoilé dix produits et solutions innovants de réseau optique IA (AI-ON) pour permettre aux opérateurs de créer des réseaux cibles entièrement optiques centrés sur l'IA et de favoriser l'adoption généralisée des services d'IA.

Le Sommet AI-ON s'est déroulé avec succès Kim Jin, vice-président de Huawei Optical Business Product Line, prononce un discours

En octobre 2025, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a publié la vision ION-2030 pour les réseaux optiques de prochaine génération, traçant la voie de l'avenir de l'IA-ON. Ao Li, vice-président de la CAICT, explique : « Les réseaux optiques et l'IA vont se renforcer mutuellement. L'IA-ON prendra en charge efficacement des applications informatiques généralisées, tout en tirant parti de grands modèles et d'agents d'IA pour progresser vers des réseaux autonomes de haut niveau. La Chine passe du « gigabit partout » à la « préparation à la 10G », stimulant des services haut débit ultra-gigabit et explorant de nouvelles voies pour l'amélioration de la qualité du haut débit. L'informatique au niveau de la milliseconde passe de la « construction de systèmes » au « déploiement à grande échelle », établissant une base optique solide pour l'économie numérique. »

Les opérateurs entrent dans une nouvelle ère d'exploitation axée sur la valeur

L'IA améliore considérablement la commodité de la vie numérique pour les ménages et stimule la productivité des entreprises. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan et Shunwang Technology ont partagé leurs dernières pratiques en matière d'opportunités d'IA. En s'appuyant sur des vitesses de bande passante améliorées, ils offrent des services à large bande à domicile grâce à des mises à niveau des expériences de connectivité, des services intelligents et un soutien proactif. Ces innovations offrent aux ménages des expériences applicatives d'IA de pointe et des services haut débit haut de gamme, tandis que la mise à niveau des connexions de lignes privées et des capacités de service de réseau informatique intégré assure un accès et une utilisation informatiques de haute qualité pour les entreprises. Les opérateurs entrent dans une nouvelle ère d'opérations de valeur. En tirant parti de mises à niveau intelligentes, ils maximisent la valeur de leur base installée, élargissent les services à valeur ajoutée et établissent de nouvelles voies pour une croissance durable.

L'IA-ON permet aux opérateurs de construire des réseaux cibles entièrement optiques centrés sur l'IA, favorisant une croissance partagée à l'ère de l'IA

Afin d'aider les opérateurs à accélérer la transition vers l'ère de la monétisation des jetons, Huawei a entièrement mis à niveau ses dix produits et solutions innovants AI-ON. Kim Jin, vice-président de Huawei Optical Business Product Line, déclare : « Huawei fait progresser sa stratégie de convergence IA optique pour permettre le développement coordonné de technologies optiques et d'IA. Les séries de produits AI-FAN et AI-OTN permettent aux opérateurs de construire des réseaux cibles entièrement optiques centrés sur l'IA, réalisant des opérations ultra-gigabit/10 Go/s axées sur la valeur, offrant un accès et une utilisation informatiques de haute qualité, et favorisant l'adoption généralisée des services d'IA. »

Pour la vulgarisation ultra-gigabit, Huawei a lancé une série de produits AI-FTTR, y compris un centre d'accueil et un boîtier intelligent IA, ainsi que des produits Wi-Fi 7 tribande et bibande. Pour un leadership de 10 Go/s, Huawei a lancé la première carte de service PON 50G haute densité de l'industrie pour un usage commercial à grande échelle et la mise à niveau PON FTTR 50G PON pour prendre en charge le Wi-Fi 7 tribande (3+3+3). Pour les réseaux informatiques de 1 ms, Huawei a lancé trois solutions : Mini OXC, OSU/fgOTN de bout en bout et intégration OTN & QKD. Pour de nouvelles opportunités en DCI à l'échelle nationale et internationale, Huawei a lancé la seule solution de grappe OTN ultrarapide de l'industrie et la solution intégrée de câble sous-marin-terrestre. De plus, pour construire des réseaux optiques résilients, Huawei a lancé des solutions de résilience réseau telles que AI DAS et 50 ms WSON.

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SOURCE Huawei

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