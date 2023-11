Huawei honore les gagnants du concours Wukong-Huahua Sci-Fi AI Fine-Tuning and Application

CHENGDU, Chine, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Les lauréats du concours Wukong-Huahua AI Fine-Tuning and Application intitulé « Science Fiction and Creativity », ont reçu des prix de Huawei au salon « Science Fiction vs Science Fact » tenu au Chengdu Science Fiction Museum. Le Salon a été organisé par Huawei lors de la 81e Convention mondiale de science-fiction. Parmi les panélistes du Salon figuraient Wang Jinkang, directeur du Science Fiction Creation Research Center de la China Science Writers Association, Nnedi Okorafor, lauréate des prix Hugo 2016 et 2023, et Yu Kun, lauréat du prix Galaxy et des prix Chinese Nebula, ainsi que la directrice de la communauté source ouverte MindSpore de Huawei, Hu Xiaoman.

De gauche à droite : Animateur : Chen Xi, directeur de The Valley 101, Nnedi Okorafor, Wang Jinkang, Hu Xiaoman et Yu Kun, au Salon (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co.,Ltd.) Hu Xiaoman (à droite) remet des prix aux gagnants du concours Wukong-Huahua AI Fine-Tuning and Application (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co.,Ltd.)

Au cours du concours Wukong-Huahua AI Fine-Tuning and Application, des équipes de partout dans le monde ont peaufiné le modèle Wukong-Huahua pour créer du contenu généré par l'IA (CGIA) ou créé des applications en fonction du modèle. À la fin, six équipes se sont démarquées pour remporter les premier et deuxième prix.

Le modèle de fondation Wukong-Huahua est un modèle de diffusion qui peut générer des images basées sur du texte chinois. Le modèle combine le cadre d'IA MindSpore et le matériel Ascend Atlas. Il a reçu une formation sur l'ensemble de données de Wukong, qui est le plus grand ensemble de données à source ouverte multimodale en langue chinoise au monde. Le modèle peut générer des images de haute qualité représentant différentes scènes dans divers styles.

La science-fiction et les progrès technologiques ont depuis longtemps une relation symbiotique. Alors que la science-fiction a encouragé des générations d'entrepreneurs et d'investisseurs à créer et à soutenir davantage de produits technologiques novateurs, de nouveaux progrès scientifiques et technologiques ont incité les créateurs de fiction à imaginer des mondes de plus en plus complexes et convaincants.

Hu Xiaoman, de Huawei, a parlé au Salon de la façon dont les technologies émergentes comme les modèles de fondation sont appliquées dans des domaines créatifs comme la littérature en science-fiction. La technologie de l'IA était auparavant utilisée par la communauté pour mieux observer et analyser le monde, mais les progrès récents en IA ont augmenté la capacité de la technologie à générer et à créer du contenu. La technologie du contenu généré par l'IA évolue rapidement et a été utilisée en profondeur dans la science-fiction. Selon Hu Xiaoman : « Nous devrions nous concentrer sur les avantages que la technologie peut apporter pour s'attaquer aux problèmes réels, plutôt que de la voir comme une source de malheur. »

Yu Kun a également dit que la technologie a profondément changé notre monde. Au fur et à mesure que de nouvelles technologies émergent chaque jour, il a averti que des percées théoriques dans les sciences et technologies fondamentales sont nécessaires de toute urgence et doivent être traduites en applications réelles par des entreprises comme Huawei si nous espérons libérer le plein potentiel de la technologie.

Nnedi Okorafor a parlé de l'importance de la science-fiction en Afrique, et plus précisément de son impact sur le développement technologique local. Elle croit que les œuvres de science-fiction sont le résultat de la pensée créative mondialisée et que la science-fiction africaine offre un moyen par lequel les gens peuvent envisager l'avenir et explorer comment la technologie est susceptible de façonner notre société, notre économie et notre politique.

À l'avenir, Huawei continuera à soutenir le développement de la science-fiction, à renforcer ses forces technologiques et à exploiter le pouvoir de la technologie pour transformer plus d'idées de science-fiction en réalité. Huawei continuera également d'explorer les frontières infinies de la science et de la technologie, coopérera ouvertement avec le reste du monde et appliquera la technologie des TIC à toutes les industries. En fournissant des solutions numériques, intelligentes et vertes, Huawei s'efforce de créer une valeur ajoutée pour les industries et de faire profiter tous les utilisateurs de la technologie.

