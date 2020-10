Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter les montres HUAWEI WATCH GT 2 Pro et HUAWEI WATCH FIT, les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro et HUAWEI FreeBuds 3i ainsi que le routeur HUAWEI WiFi AX3.

Pour une durée limitée, recevez un cadeau à l'achat de produits sélectionnés.

MARKHAM, ON, le 29 oct. 2020 /CNW/ - Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux produits qui élargissent l'écosystème des produits de l'entreprise au Canada.

Les produits lancés aujourd'hui sont tous conçus pour offrir aux consommateurs une expérience de connexion plus cohérente dans leur vie de tous les jours, que ce soit pour le travail, pour veiller sur leur santé ou sur leur forme physique, pour leur divertissement audio, faisant ainsi écho à la mission de Huawei de construire un monde mieux connecté.

« Ce lancement pose un autre jalon pour HUAWEI Canada, car nous offrons maintenant nos six principales catégories de produits aux consommateurs canadiens : téléphones intelligents, tablettes, prêt-à-porter, audio, ordinateurs et maintenant IdO. À l'échelle mondiale, HUAWEI est le deuxième en importance dans le marché des téléphones intelligents et des montres intelligentes, le troisième pour les tablettes et le premier dans l'IdO, et nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens nos plus récentes technologies dans tous ces groupes », a déclaré Radek Krasny, directeur du marketing, Huawei Canada Consumer Business Group.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro et HUAWEI WATCH FIT - des fonctionnalités de calibre professionnel pour une utilisation quotidienne

La montre HUAWEI WATCH GT 2 Pro (PDSF : 398,99 $ CA) combine des matériaux de première qualité comme le verre saphir, le titane et la céramique, de plus elle offre les meilleures fonctionnalités d'une montre intelligente que les consommateurs ont appris à aimer sur la série HUAWEI WATCH GT, comme une autonomie de batterie de 2 semaines et la recharge sans fil.

Le niveau des fonctions de suivi de la santé est à son meilleur grâce à la toute dernière version d'HUAWEI TruSeen™ 4.0+ offrant une lecture plus précise de la fréquence cardiaque ainsi qu'une surveillance les niveaux de SpO2, du sommeil et du stress tout au long de la journée. Huawei a ajouté de nouveaux modes d'entraînement notamment pour le ski et le golf. Ceux-ci s'ajoutent à la gamme existante des plus de 100 modes d'entraînement afin d'offrir aux utilisateurs un suivi de leur performance en temps réel, des conseils d'entraînement scientifiques et une analyse de données professionnelles pour les sports professionnels.

La montre intelligente est offerte au Canada en gris nébuleux et en noir foncé.

La montre HUAWEI WATCH FIT (PDSF : 168,99 $ CA) est la première montre sport de Huawei à adopter une forme rectangulaire arrondie. La montre intelligente combine un magnifique affichage HD de 1,64 pouce (4,17 cm) qui permet d'afficher plus de contenu et qui offre une meilleure expérience d'interaction.

À 34 g et faisant 10,7 mm d'épaisseur, la montre HUAWEI WATCH FIT est aussi légère qu'un bracelet de sport. La montre est également équipée de la nouvelle technologie HUAWEI TruSeen™ 4.0 pour mesurer la fréquence cardiaque. Elle exploite l'algorithme du réseau neuronal à multicapteurs de l'IA de Huawei ainsi que des composantes de PPG de pointe pour fournir un suivi plus précis du cœur sur 24 heures afin de suivre les changements en matière d'oxygénation du sang, de sommeil et de stress.

Bien que compacte, la batterie de la montre intelligente offre une autonomie allant jusqu'à 10 jours en circonstances normales. HUAWEI WATCH FIT emploie également la technologie de recharge rapide de Huawei. Une recharge de cinq minutes peut soutenir la montre intelligente pendant une journée entière d'utilisation typique.

La montre FIT HUAWEI WATCH est disponible en noir graphite et en rose Sakura.

HUAWE FreeBuds Pro et HUAWEI FreeBuds 3i - avec son immersif, ils sont conçus avec le style et le confort en tête

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro (PDSF : 268,99 $ CA) sont les premiers écouteurs de technologie True Wireless Stereo (TWS) au monde qui soutiennent la suppression active du bruit (SAB) intelligente et dynamique. Dotés d'une solution intégrée matérielle et logicielle, les nouveaux écouteurs TWS discernent ingénieusement le type de bruit ambiant en fonction de l'environnement immédiat de l'utilisateur et alternent entre trois profils -- général, confort et ultra -- pour offrir une performance optimale d'annulation de bruit.

En outre, HUAWEI FreeBuds Pro offre la meilleure performance d'annulation de bruit à ce jour sur un produit audio Huawei avec un indice d'annulation sonore de 40 dB, le plus haut de l'industrie. La double connexion avec les systèmes intelligents Android, iOS et Windows signifie que les utilisateurs peuvent passer d'un appareil à l'autre sans problème, et la nouvelle commande par gestes permet aux utilisateurs de prendre facilement le contrôle des écouteurs en effectuant un glissement ou un pincement sur la tige cubique de l'écouteur. Profitez de 7 heures de musique en une seule recharge sans fil et jusqu'à 30 heures avec l'étui de recharge.

Les Canadiens peuvent acheter le FreeBuds Pro en givre argenté et blanc céramique.

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 3i (PDSF : 168,99 $ CA) offrent une bonne expérience d'annulation du bruit pour un plaisir sonore immersif. Le microphone orienté vers l'extérieur détecte et annule le bruit ambiant tandis que celui orienté vers l'intérieur capte le bruit restant pour l'annuler davantage. Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 3i vous tiendront actifs toute la journée avec 3,5 heures d'écoute sur une seule recharge et 14,5 heures d'extra sur la batterie avec l'étui de recharge. Petits, mais puissants, les écouteurs sont conçus en forme de cône afin d'offrir allure et confort.

HUAWEI WiFi AX3 - une nouvelle ère du Wi-Fi 6

Le Wi-Fi 6 Plus a amélioré plusieurs aspects du Wi-Fi 5 afin de composer avec la demande croissante en rapidité et en efficacité. Ces fonctionnalités comprennent une vitesse 3X plus rapide, une capacité 4X plus grande, une réduction de la latence et une réduction de 30 % de la consommation d'énergie. En utilisant la modulation 1024-QAM et une bande passante de 160 MHz, le HUAWEI AX3 (PDSF : 198,99 $ CA) peut atteindre jusqu'à 3 000 Mbps (574 Mbps sur une bande de 2,4 GHz et 2 402 Mbps sur une bande de 5 GHz). Le processeur Gigahome Quad-Core permet à l'AX3 d'exploiter au mieux sa vitesse. Profitez d'une fluidité de diffusion en continu et de jeux comme jamais auparavant.

Contrairement aux routeurs traditionnels, vous pouvez connecter une multitude d'appareils à l'AX3 avec une meilleure efficacité. Grâce à la technologie pour utilisateurs multiples OFDMA, il est capable d'envoyer des données à plusieurs appareils en simultané. La technologie Huawei Share permet de connecter l'AX3 à votre téléphone intelligent sans effort par une simple touche. Avec vos amis et votre famille, ce routeur se rappellera le mot de passe et permettra aux invités de confiance de se connecter facilement.

Disponibilité et promotions

Ces produits sont en vente au Canada chez Amazon, Bureau en gros, Visions Electronics, Canada Computers, Newegg, Memory Express et Today's Shopping Choice.

Pour une période limitée, du 28 octobre au 18 novembre, les consommateurs recevront en cadeau avec un achat :

HUAWEI Band 4 Pro (rouge) (d'une valeur de 99,99 $) avec l'achat de HUAWEI FreeBuds Pro.

HUAWEI FreeBuds 3i (blanc) (d'une valeur de 168,99 $) avec l'achat de HUAWEI WATCH GT 2 Pro.

*Cadeau avec achat - Les consommateurs sont admissibles à la prime jusqu'à l'épuisement des stocks (date de début sous réserve du calendrier de configuration de l'UGS du détaillant).

À propos de Huawei Consumer BG et de Huawei Canada

Huawei est le deuxième plus important fabricant de téléphones intelligents au monde, la société exerce ses activités dans plus de 170 pays. En plus de téléphones intelligents, Huawei offre aux consommateurs :

Ordinateurs, tablettes, prêt-à-porter, audio et produit IdO. Huawei exerce ses activités au Canada depuis 2008 et s'engage à offrir une technologie de pointe aux exploitants, aux clients et aux consommateurs canadiens.

SOURCE Huawei Consumer Business Group

Renseignements: Lauren Khalil, Gestionnaire des relations publiques, [email protected], 519 999-4693