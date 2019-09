HUAWEI CLOUD gagne du terrain dans les marchés mondiaux par l'entremise du nuage informatique + IA + 5G + IdO

Lors de HUAWEI CONNECT 2019, Edward Deng, président de HUAWEI CLOUD Global Market, a déclaré : « La convergence du nuage + IA + 5G + IdO crée une valeur proposée spectaculairement nouvelle. Nous définissons cette combinaison technologique et les changements qui l'accompagnent comme étant la "nouvelle confluence". Cette fusion novatrice forme de nouvelles expériences, applications et industries, permettant de réaliser tout ce qui n'était pas suffisamment bon, impossible à concevoir ou inimaginable dans le passé, révolutionnant ainsi la valeur sociale. »

L'IA, la 5G et l'IdO convergeront par l'entremise de services infonuagiques multiarchitecturaux depuis HUAWEI CLOUD pour propulser la « nouvelle confluence » et accélérer la transformation de l'intelligence.

Procurer les avantages de l'IA aux entreprises de l'Asie-Pacifique

Pour répondre à la demande, HUAWEI CLOUD a déployé plus de zones de couverture en 2019, offrant des services infonuagiques fiables et sûrs dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, cette région regroupe 7 zones couvertes. De plus, des équipes locales de service sont en place dans plus de 10 pays pour résoudre rapidement et facilement les problèmes des clients.

HUAWEI CLOUD a également lancé plusieurs nouveaux services procurant des capacités IA qui viennent changer la donne pour aider les entreprises de l'Asie-Pacifique à accroître leur efficacité, leur innovation et leur croissance.

Depuis le début de 2019, les entreprises des secteurs de l'Internet, de la finance, des télécommunications, des transports et de la logistique de cette région adoptent de plus en plus HUAWEI CLOUD.

L'un des clients qui bénéficient de HUAWEI CLOUD est J&T Express, une société de livraison express offrant des services à plus de 600 millions d'utilisateurs dans sept pays de l'Asie du Sud-Est. J&T Express tire parti de la couverture mondiale de HUAWEI CLOUD pour optimiser son architecture TI transnationale et déployer des services dans le nuage informatique.

Premier fournisseur de service infonuagique de l'Afrique

HUAWEI CLOUD offre désormais des services commerciaux en Afrique du Sud. Huawei est ainsi le premier fournisseur au monde de services infonuagiques ayant un centre de données opérationnel en Afrique, soutenant actuellement 12 pays de ce continent.

Au cours des six derniers mois, les utilisateurs et les partenaires de HUAWEI CLOUD ont crû rapidement en Afrique. On compte parmi les clients de la société des entreprises africaines de premier plan, notamment :

Kilimall, la plate-forme locale de commerce électronique de l'Afrique, utilise HUAWEI CLOUD pour mettre à l'échelle avec célérité ses ressources et pour ajouter agilement de nouveaux services en fonction des demandes de la clientèle, qui évoluent rapidement.

Weshare, une société de financement Internet de premier plan, profite d'un déploiement de service en deux semaines qui réduit à moins de 100 ms la latence d'accès au siège social, accélérant les services financiers au Kenya.

. Africawide, une société de services-conseils de l'Afrique du Sud pour qui HUAWEI CLOUD applique les technologies de conteneur et établit un centre d'opérations mondiales afin de diminuer le coût total de possession, d'améliorer l'expérience de la clientèle et d'accroître la souplesse du service.

Permettre aux entreprises ambitieuses de croître avec intelligence

En août, HUAWEI CLOUD a annoncé l'ouverture de sa région chilienne, fournissant une plate-forme infonuagique généraliste et une vaste gamme de services d'intelligence artificielle (IA) pour l'Amérique latine.

La mise à l'échelle internationale s'accompagne d'occasions énormes pour ces entreprises et s'avère essentielle au développement des industries et des économies. Pour que cette croissance soit possible, HUAWEI CLOUD continuera d'augmenter sa présence internationale pour offrir l'accès en un seul clic à une infrastructure planétaire rehaussée par des services locaux, permettant une portée mondiale en répondant à des besoins locaux en matière de données.

