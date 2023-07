De nouvelles lentilles aident les fournisseurs de soins oculaires à traiter la myopie tout en aidant les enfants à tirer le meilleur parti de leur temps à l'extérieur.

La rentrée scolaire est le moment idéal pour l'examen de la vue complet annuel d'un enfant.

MISSISSAUGA, Ontario, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, HOYA Vision Care, un chef de file mondial de l'innovation en technologie optique, a annoncé aujourd'hui le lancement de MiYOSMART® Sunbird, offert aux fournisseurs de soins oculaires canadiens*. Les lentilles polarisées MiYOSMART Sunbird sont l'ajout idéal aux lentilles claires MiYOSMART, offrant aux jeunes porteurs une protection supplémentaire contre la lumière du soleil intense et l'éblouissement1-3. Les lentilles Sunbird de HOYA sont particulièrement bénéfiques si un enfant a des yeux sensibles à la lumière causés par l'utilisation de collyres d'atropine pour traiter sa myopie.

De plus, le contraste et les couleurs vus à travers MiYOSMART Sunbird restent vibrants, permettant à un enfant de découvrir pleinement la beauté du plein air tout en gérant sa myopie.

Les caractéristiques de la lentille MiYOSMART Sunbird comprennent une teinte sombre de catégorie 3 dans une couleur grise élégante parfaite pour tout enfant. Les avantages comprennent un plus grand confort de l'éblouissement et de la lumière du soleil, une diminution des symptômes de sensibilité à la lumière, une meilleure sensibilité au contraste et des couleurs vives4.

« Chez HOYA, nous comprenons et adoptons le rôle crucial que nos lentilles jouent pour aider les enfants à ralentir la progression de la myopie tout en ne compromettant pas ce qui rend l'enfance amusante - notamment, la liberté de découvrir le monde qui les entoure sans entrave, » a déclaré Frederiek Ysebaert, directeur général de l'unité commerciale des soins pédiatriques chez HOYA Vision Care. « Nous sommes également conscients du rôle vital que jouent tous les fournisseurs de soins de la vue canadiens dans le traitement continu de la myopie chez leurs enfants. Avec Sunbird et nos autres options MiYOSMART, nous pouvons combiner le meilleur des deux mondes - traiter la myopie et garder le temps à l'extérieur une priorité saine. »

Parce que les fournisseurs de soins oculaires sont souvent la première ligne de défense dans le diagnostic et le traitement de la myopie, HOYA offre des possibilités d'éducation par le biais de son Centre d'apprentissage de la myopie, une plate-forme éducative conçue pour fournir aux fournisseurs de soins oculaires des informations sur les derniers développements dans la gestion de la myopie et l'espace pour poursuivre une formation continue avancée et indépendante en affiliation avec des organisations mondiales reconnues et indépendantes telles que la Société mondiale de pédiatrie Ophtalmologie et strabisme (WSPOS) et l'Institut international de la myopie (IMI).

Depuis 2018, deux millions de patients dans plus de 30 pays ont bénéficié du port de lentilles MiYOSMART5.

Pour en savoir plus sur la suite complète de lentilles solaires de HOYA, y compris ses lentilles photochromiques Chameleon, les PCE peuvent visiter en ligne et parler à leur gestionnaire de territoire HOYA.

*Les lentilles MiYOSMART n'ont pas été approuvées pour une utilisation dans la gestion de la myopie dans tous les pays, y compris les États-Unis. Elles ne sont pas disponibles pour la vente dans tous les pays, y compris les États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader passionné et mondial de l'innovation en technologie optique. En tant que fabricant de lentilles de lunettes de haute qualité et performantes, HOYA vise continuellement à apporter les meilleures solutions de soins de la vue possibles aux professionnels de la vue et à leurs patients du monde entier. La société fournit des lentilles dans 110 pays avec un réseau de plus de 17 000 employés et 43 laboratoires à travers le monde. Pour plus d'informations ou pour entrer en contact, visitez www.hoyavision.ca.

Références:

1. https://www.wspos.org/wspos-sunlight-exposure-childrens-eyes-consensus-statement/

2. Données Hoya au dossier. Transmittance UVA et UVB pour les lentilles de lunettes solaires photochromiques et polarisées MiYOSMART. 07/2022

3. Données Hoya au dossier. Transmittance lumineuse pour les lentilles de lunettes de soleil polarisées MiYOSMART. 07/2022

4. Quintana MS, Langa A, del Moral-Martinez I, et coll. Polarized Filters Enhance Contrast Sensitivity When Glare Is Produced On A Flat Surface Under Photopic Conditions. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006;47(13):1225.

5. Basé sur le nombre de lentilles MiYOSMART vendues selon les données de vente HOYA au dossier en juin 2022

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513042/HOYA_Logo.jpg

SOURCE HOYA Vision Care

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kim Kochendorfer, HOYA Vision Care, Canada, Courriel: [email protected]