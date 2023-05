Avec MiYOSMART Chameleon, HOYA continuera à lutter contre le problème croissant de la myopie dans le monde entier

MISSISSAUGA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ -- Aujourd'hui, HOYA Vision Care, un chef de file de l'innovation en technologie optique, a annoncé le lancement de MiYOSMART® Sun, offert aux fournisseurs de soins oculaires canadiens*. Les lentilles photochromiques, MiYOSMART Chameleon, ont été innovées pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants tout en offrant une protection contre la lumière intense du soleil.1-5 Les nouvelles lentilles, ainsi que les lentilles claires MiYOSMART qui ont été lancées en 2020, donnent aux enfants la liberté de participer confortablement à des activités extérieures et intérieures sans compromettre leur vue.

MiYOSMART Chameleon protèges de la lumière du soleil intense tout en corrigeant l'erreur de réfraction myope et en ralentissant la progression de la myopie1-5 en utilisant la même technologie DIMS utilisée dans les6,7 lentilles claires MiYOSMART non invasives primées de HOYA, montrées pour ralentir la myopie de 60 pour cent chez les enfants âgés de 8 à 13 ans.3 MiYOSMART Chameleon est une solution tout-en-un qui s'adapte rapidement à la lumière du soleil et s'estompe pour se désactiver en quelques secondes.8 Il offre un confort accru sous une lumière vive, aidant les enfants à vivre pleinement la beauté du plein air.4,5,9

« La vision des enfants vaut sans aucun doute la peine d'être protégée. En agissant maintenant, nous leur donnons plus d'opportunités pour demain », a déclaré Frederiek Ysebaert, directeur général de l'unité commerciale des soins pédiatriques chez HOYA Vision Care. Avec le lancement des lentilles MiYOSMART Sun, conçues avec l'apport de professionnels de la vision, nous pouvons permettre aux enfants du monde entier de passer plus de temps à l'extérieur tout en protégeant leurs yeux de la lumière intense du soleil. L'objectif à long terme de HOYA est d'atténuer positivement la myopie infantile en aidant les fournisseurs de soins oculaires à éduquer et à soutenir leurs patients.

HOYA Vision Care a également lancé « Protect How They See the World », une campagne mondiale dédiée à la sensibilisation de l'importance du temps passé à l'extérieur et de la protection solaire chez les enfants. Passer du temps à l'extérieur peut ralentir la progression de la myopie chez les enfants,6,7 et c'est le traitement le plus couramment recommandé par les professionnels de la vision.8 Cependant, comme la plupart des expositions au soleil se produisent avant l'âge de 21 ans, il est nécessaire de prévenir les dommages oculaires à long terme chez les enfants avec une protection solaire efficace et fiable.1,9 Ceci est particulièrement important pour les enfants myopes utilisant des gouttes d'atropine et ceux qui ont une sensibilité à la lumière.2,10,11

Depuis 2018, deux millions de patients dans plus de 30 pays ont bénéficié du port de lentilles de lunette MiYOSMART.12

*Les lentilles MiYOSMART n'ont pas été approuvées pour une utilisation dans la gestion de myopie dans tous les pays, y compris les États-Unis. Elles ne sont pas disponibles à la vente dans tous les pays, y compris les États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader passionné et mondial de l'innovation en technologie optique. En tant que fabricant de lentilles de lunettes de haute qualité et performantes, HOYA vise continuellement à apporter les meilleures solutions de soins de la vue possibles aux professionnels de la vue et à leurs patients du monde entier. La société fournit des lentilles dans 110 pays avec un réseau de plus de 17 000 employés et 43 laboratoires à travers le monde. Pour plus d'informations ou pour entrer en contact, visitez www.hoyavision.ca.

Références:

https://www.wspos.org/wspos-sunlight-exposure-childrens-eyes-consensus-statement/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29891900/ https://bjo.bmj.com/content/104/3/363 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16776732/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27346784/ https://inventions-geneva.ch/en/winners/ https://en.silmoparis.com/SILMO-d-OR/SILMO-d-Or-Awards/2020-Winners # Données HOYA au dossier. Validation interne des performances du produit HOYA. 09/2022 https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2560920 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31330865/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33909032 Basé sur le nombre de lentilles MiYOSMART vendues selon les données de vente HOYA au dossier en juin 2022

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513042/4056899/HOYA_Logo.jpg

SOURCE HOYA Vision Care

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kim Kochendorfer, HOYA Vision Care, Canada, Courriel: [email protected]