Plus de 2 millions de lentilles MiYOSMART ont été vendues dans le monde, testées par la plus longue étude sur une lentille ophtalmique de contrôle de la myopie.

MISSISSAUGA, Ontario, 31 octobre 2022 /CNW/ - Hoya Vision Care, chef de file de la technologie des lentilles ophtalmiques, a annoncé les résultats critiques d'une étude de suivi de six ans menée auprès de 90 enfants portant des lentilles ophtalmiques MiYOSMART. L'étude a démontré que l'effet de contrôle de la myopie a été maintenu au cours la période1. De plus, il a confirmé que les patients qui cessent de porter MiYOSMART ne montrent aucun effet de rebond par rapport aux taux initiaux de progression de la myopie pendant l'essai de deux ans de HOYA ou avec la population générale. Les lentilles MiYOSMART sont une solution non invasive pour le contrôle de la myopie dont il a été prouvé qu'elle ralentit la progression de la myopie de 60% en moyenne dans une étude clinique 2 ans2.

AVANTAGES HOYA MiYOSMART

La forme des yeux d'un enfant change à mesure qu'ils grandissent dans les stades de l'adolescence. À mesure que la longueur de l'œil augmente, le risque de développer une myopie augmente également. D'autres facteurs incluent l'augmentation du mode de vie à l'intérieur et du temps d'écran. Le taux annuel de progression de la myopie est le plus rapide avant l'âge de 10 ans. Si elle est détectée tôt, la progression de la myopie peut être ralentie sans lentilles de contact ou gouttes oculaires quotidiennes.

Introduit en 2018 et disponible au Canada depuis 2020, MiYOSMART de HOYA a été développé pour lutter contre l'épidémie de myopie, qui, selon les experts de l'industrie, aura un impact sur près de 50% de la population mondiale d'ici 20502. La lentille utilise la technologie Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) pour ralentir la progression myopique tout en offrant efficacement aux enfants une vision nette. Fiables dans le monde entier, deux millions de lentilles MiYOSMART ont été vendues dans plus de 30 pays aujourd'hui3.

« Aujourd'hui, je vois plus de jeunes patients atteints de myopie, souvent avec une progression rapide. Une option de lentille efficace et fondée sur des données probantes comble une grande lacune dans les traitements actuels de la myopie », a déclaré le Dr Devan Trischuk, propriétaire de Family Focus Eyecare en Saskatchewan. « MiYOSMART permet aux enfants de recevoir un niveau élevé de traitement de la myopie, et les données sur six ans pour étayer son efficacité me rendent confiant de le recommander comme un traitement pour les enfants et les familles que je vois dans ma pratique. »

« Nous sommes fiers de partager la plus longue étude jamais menée sur une lentille ophtalmique de gestion de la myopie. Cela montre que le contrôle de la myopie est durable au fil du temps, ce qui est très excitant », a déclaré Natalia Vlasak, ophtalmologiste et responsable mondiale des affaires médicales et scientifiques chez HOYA Vision Care. « HOYA Vision Care se consacre à être un chef de file dans le développement d'un moyen sûr et efficace de gérer le problème croissant de la myopie chez les enfants. »

HOYA est un chef de file de l'industrie, soutenant des événements clés de recherche et d'éducation autour de la gestion de la myopie, y compris le parrainage de la première assemblée canadienne de The Myopia Meeting le 6 novembre 2022. Pour en savoir plus, visitez HOYA Vision Care en ligne aujourd'hui.

1 Lien vers le résumé; 2 Lien vers le résumé; 3 Basé sur les lentilles vendues selon les données de vente HOYA au dossier en février 2022. Les résultats individuels des porteurs peuvent varier.

À propos de HOYA Vision Care

Depuis plus de 60 ans, HOYA Vision Care est un leader mondial dans le secteur des lentilles de lunettes. Avec une présence dans plus de 50 pays, HOYA Vision Care possède une expertise éprouvée dans la conception de lentilles et la technologie de surfaçage Free-Form combinée à une position de leader dans la performance haute performance, revêtement AR de qualité. La société emploie 16 000 personnes dans le monde, avec des installations de production de masse en Asie et en Europe et plus de 40 laboratoires Rx locaux dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.hoyavision.com.

