HANGZHOU, Chine, 21 août 2025 /CNW/ - Cet été, la vidéographie aérienne prend le large avec HOVERAir AQUA, la toute première caméra volante autonome entièrement étanche, spécialement conçue pour les activités nautiques. Pensée pour les créateurs, les athlètes et les innovateurs, AQUA offre une expérience vidéo aérienne sans pilote et sans les mains. Que ce soit en paddle, kayak, wakeboard, jet-ski, bateau ou à la pêche, AQUA capture sans effort des prises de vue spectaculaires à la troisième personne. Le lancement aura lieu sur Indiegogo le 21 août 2025 à 9 h (PST), au prix de lancement anticipé de 999 dollars.

AQUA remplace les points de vue fixes et les drones manuels grâce à son suivi intelligent basé sur l'IA, son design étanche et sa portabilité compacte -- le tout mains libres et sur l'eau. Dans la continuité des modèles X1 et PRO/PROMAX, HOVERAir étend son univers de la randonnée, de la course, du ski et du cyclisme avec les sports nautiques. AQUA apporte une vitesse de vol plus élevée, une autonomie prolongée, la vidéo en temps réel, une certification IP-67 et une flottabilité neutre. Ce modèle suit automatiquement l'utilisateur sur et près de l'eau, offrant des images fluides et dynamiques sous de nouveaux angles -- idéales pour les passionnés de sports aquatiques.

Équipé d'une caméra 4K à 100 ips au ralenti, d'un capteur CMOS 1/1,28" et d'une lentille hydrophobe, AQUA offre une qualité vidéo exceptionnelle. Ce modèle propose plus de 15 modes de vol automatisés, dont les modes plongée et montage, une résistance au vent de force 7 (jusqu'à 33 nœuds), un poids inférieur à 249 g (aucun enregistrement FAA requis), une autonomie de 23 minutes et une vitesse de suivi maximale de 55 km/h.

HOVERAir AQUA introduit un nouvel accessoire -- Lighthouse, porté au bras, qui permet de contrôler entièrement AQUA : décollage, atterrissage, enregistrement, sélection de mode et rappel à distance. Sa fonction Virtual Tether détecte lorsque l'appareil s'éloigne au-delà d'une distance prédéfinie et l'invite automatiquement à revenir. AQUA est également doté d'un écran AMOLED de 1,6'' pour l'aperçu en direct en mode plongée ou montage, ainsi que pour la lecture rapide des vidéos sans connexion à un appareil mobile.

AQUA est une caméra aérienne personnelle de pointe, conçue pour un usage simple et intuitif sur et près de l'eau.

« AQUA représente une extension naturelle de la mission de HOVERAir : permettre aux utilisateurs de capturer les plus grands moments de leur vie en toute liberté, sans les mains et sans limites -- sur terre comme sur l'eau », déclare MQ Wang, fondateur et PDG de Zero Zero Robotics.

AQUA offre un suivi sans les mains, un vol stable et un contrôle intuitif via Lighthouse -- idéal pour toutes les aventures aquatiques. Soyez parmi les premiers à découvrir AQUA -- rendez-vous sur le site Indiegogo.

Fonction Spécifications Étanchéité 100 % étanche, certification IP-67 Flottabilité Neutre - décolle/atterrit sur l'eau Caméra 4K/100 ips au ralenti, CMOS 1/1,28", H-Log (10 bits), 12 MP avec HDR, zoom numérique 2x Lentille Lentille hydrophobe avec technologie antibuée autochauffante Stabilisation SmoothCapture 3.0 Mémoire interne Jusqu'à 128 Go, UFS 2.2 Modes de vol Plus de 15, dont plongée et montage Résistance au vent Force 7 (jusqu'à 33 nœuds) Poids Moins de 249 g (aucun enregistrement FAA requis) Autonomie 23 minutes Vitesse de suivi max. 55 km/h Système de contrôle Entièrement automatisé avec Lighthouse Compatibilité Beacon & Joystick, appli X1 Accessoires Lighthouse, supports bateau/planche, sacs étanches Prix public À partir de 999 USD (prix de lancement anticipé Indiegogo)

Fondée en 2014 par MQ Wang et Tony Zhang, titulaires d'un doctorat à Stanford, Zero Zero Robotics se spécialise dans les technologies embarquées de pointe pour développer des appareils innovants alliant vision artificielle et contrôle de précision. Détenant plus de 170 brevets et composée d'une équipe mondiale de plus de 350 personnes, l'entreprise permet aux utilisateurs de capturer librement les moments de leur vie grâce à ses marques : HOVERAir, le vidéaste personnel volant autonome, et V-Copter, un bi-coptère en forme de V.

