Houseplant lance de nouveaux formats produit et accroît sa présence au Canada

« Nous sommes à un grand moment chez Houseplant, et sommes ravis de pouvoir offrir notre portefeuille de produits à plus de consommateurs que jamais auparavant », a déclaré Evan Goldberg, cofondateur de Houseplant. « Nous avons soigneusement planifié chaque détail du lancement de nos produits parce que nous voulons nous assurer qu'ils répondent aux normes élevées qui sont les nôtres, de la qualité du produit à la distribution, en passant par l'expérience de la marque dans son intégralité. Je suis très fier de ce que nous avons pu accomplir jusqu'à présent et attends avec impatience tout ce qui reste à venir. »

Depuis son lancement en Colombie-Britannique plus tôt cette année, suivi par son expansion en Ontario, Houseplant a rapidement bénéficié d'une grande affluence et de la fidélité d'une communauté à l'échelle du Canada. Dès son lancement, la société a atteint un taux de distribution de 100 % dans les deux provinces, et sa fleur demeure l'un des produits les plus souvent commandés dans chaque province. Houseplant est soucieuse de rehausser l'expérience du cannabis, les consommateurs et les détaillants anticipant toujours avec beaucoup d'impatience l'expansion des territoires et l'offre de nouveaux produits.

Du coup, après des mois de génération d'idées entre Rogen, Goldberg et l'équipe, la société a fait que tous les aspects de la conception des produits, y compris les logos et l'emballage, sont soigneusement élaborés à des fins d'éducation des consommateurs. Tous les produits Houseplant s'appuient sur le système Colour-Line que réserve la marque à chaque variété, un système de signaux visuels qui aident les consommateurs à trouver la variété qui leur convient le mieux.

« Certes, nous voulons créer un produit de haute qualité mais, au-delà, nous voulons aussi que les consommateurs comprennent mieux le cannabis afin qu'ils puissent vraiment en tirer la meilleure expérience possible », a déclaré Seth Rogen, cofondateur de Houseplant. « En d'autres termes, nous tenons beaucoup à faire vivre une expérience à la fois jouissive et éducative, facile à comprendre, et c'est pourquoi nous avons créé pour les consommateurs divers points de contact hautement organisés. »

Houseplant prend à cœur l'éducation et ce souci va au-delà de la consommation sûre et responsable de produits à base de cannabis. En effet, l'une des priorités absolue de Houseplant, dans sa mission de contribuer à l'essor de l'industrie, est de relever la barre de ce que devrait être une marque de consommation de cannabis. Alors que se mettent en branle les plans visant à sensibiliser le public aux problèmes actuels du secteur, tels que la radiation des casiers judiciaires, Houseplant demeure attachée à son obligation morale d'aider à l'édification d'une industrie qui s'est engagée à réparer les nombreux torts qui persistent dans l'industrie du cannabis depuis des décennies.

** S'agissant de formats produit, les renseignements fournis ci-après le sont à titre d'indication, les détails pouvant varier en fonction des réglementations en vigueur dans chaque province.

Fleur 3,5 g | (Sativa, Indica et Hybride)

| (Sativa, Indica et Hybride) Fleur 7g | (Sativa, Indica et Hybride)

| (Sativa, Indica et Hybride) Joints pré-enroulés - 2 paquets | (Sativa, Indica et Hybride)

| (Sativa, Indica et Hybride) Gélules molles 2,5 mg | (Sativa et Indica)

| (Sativa et Indica) Gélules molles 10 mg | (Sativa et Indica)

À propos de Houseplant

Houseplant est une marque de cannabis haut de gamme fondée conjointement par Seth Rogen, Evan Goldberg et ses partenaires. Les produits Houseplant, grâce à un partenariat avec Canopy Growth Corporation, sont actuellement disponibles dans tout le Canada, et ce, dans trois variétés de fleurs séchées, de gélules molles et de joints pré-enroulés. Misant déjà sur la qualité, l'éducation et le conseil, la société s'attache à élever le cannabis afin d'améliorer de façon responsable la vie des consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.houseplant.com.

À propos de Canopy Growth

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), leader mondial dans le secteur du cannabis, du chanvre et des dispositifs à cannabis, est une entreprise diversifiée dont les marques distinctes et les variétés de cannabis en conserve se déclinent sous formes séchées, d'huiles et de gélules, ainsi que de dispositifs médicaux par l'intermédiaire de sa filiale Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution commerciale, Canopy Growth est portée par une passion, celle du leadership, et un engagement, celui de bâtir une société de cannabis de classe mondiale un produit, un site et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur les cinq continents.

Sa division médicale, Spectrum Therapeutics, fière de sa mission en s'attachant à éduquer les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à faire mieux comprendre le cannabis au grand public, a consacré des millions de dollars à la recherche de pointe commercialisable et au développement de propriété intellectuelle. Spectrum Therapeutics vend une gamme de produits à spectre complet, en se fondant sur son système de classification à code couleur Spectrum, ainsi que le dronabinol, un cannabinoïde unique, sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de détail dans tout le Canada sous ses bannières primées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed, une marque de cannabis de notoriété mondiale, s'est taillée une clientèle nombreuse et fidèle en privilégiant des produits de qualité et des relations clients d'envergure.

Depuis notre inscription historique à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York jusqu'à notre expansion internationale toujours en cours, la fierté que nous mettons à faire croître la valeur actionnariale, par le leadership, est gravée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. La société a établi des partenariats avec les principaux noms du secteur, dont les icônes du cannabis Snoop Dogg et Seth Rogen, deux légendes de la sélection des plantes DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Constellation Brands, leader du classement Fortune 500 dans le domaine de l'alcool, pour n'en citer que quelques-uns. Canopy Growth possède 12 sites de production de cannabis autorisés, la capacité culturale se chiffrant en millions de pieds carrés, dont un espace de culture certifié GMP de plus d'un million de pieds carrés. Pour en savoir plus, consultez le site www.canopygrowth.com

Personne-ressource :

Houseplant

media@houseplant.com

Tom Dietz / ID

TeamHouseplant@id-pr.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1011688/Houseplant_products.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1011658/Houseplant_Logo.jpg

SOURCE Houseplant

Related Links

http://www.houseplant.com