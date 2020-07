Le Griffintown Hôtel redéfinit l'hospitalité. Il n'offre pas que des chambres à ses invités, mais bien des appartements complets de type condo d'une ou deux chambres (395 à 845 pieds carrés), un concept qui a fait ses preuves à l'international. Chaque appartement est conçu et équipé pour que le client se sente comme chez lui. Faire sa lessive ou se préparer un bon repas, toutes ces activités sont possibles dans le confort d'un appartement du Griffintown Hôtel.

Chaque appartement est entièrement équipé d'une cuisine complète, d'un salon et d'une ou deux salles de bains. Les appartements sont donc idéalement conçus pour loger confortablement jusqu'à cinq adultes pour un long séjour. L'hôtel offre d'ailleurs des rabais pour les locations de sept jours et plus.

« Lancer un nouveau concept d'hôtel- appartements en temps de pandémie relève de tout un défi, mais pour nous, cela démontre la nécessité d'offrir un service essentiel comme le nôtre. Notre vision s'adapte parfaitement à la réalité d'aujourd'hui. Nous offrons un environnement sécuritaire et autonome tout en offrant les standards et services hôteliers », a déclaré Laura-Michèle Grenier Martin, directrice générale du Griffintown Hôtel.

Une expérience unique

Plusieurs commodités s'offrent aux clients de l'hôtel. En plus d'offrir un service de réception et de sécurité en tout temps, un garage intérieur est disponible pour les clients. Situé à Griffintown, chaque appartement, qu'il soit orienté vers le centre-ville et le Mont-Royal ou du côté du canal Lachine, bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les gratte-ciels et l'emblématique Farine Five Roses. Ces vues sont mises en valeur grâce aux balcons privés des appartements conçus selon un design moderne et épuré.

Puisqu'il n'est pas toujours possible d'avoir une table sécuritaire au restaurant et pour encourager les principes de distanciation, une section pour emporter, réservée exclusivement aux clients de l'hôtel, se situe au rez-de-chaussée. Cette section offre des plats raffinés pour emporter et une sélection de produits locaux pour cuisiner. De plus, sa petite sœur, le Café-crèmerie-dépanneur GH (pour Griffintown Hôtel) offre des produits d'usage quotidien, et ce, à un coin de rue de l'hôtel. Les employés de la réception assurent également la livraison des commandes aux chambres.

Plusieurs mesures en place dans la cadre de la COVID-19

Le bien-être et la santé de la clientèle ainsi que des employés sont au cœur des priorités de la direction. Ouvrant ses portes en période de pandémie, les standards habituels de salubrité et d'hygiène du Griffintown Hôtel sont non seulement observés avec précaution, mais rehaussés. Plusieurs mesures additionnelles ont été mises en place, notamment la préparation en deux étapes des appartements, qui inclue une désinfection des lieux à l'aide d'appareils à vapeur sèche habituellement utilisés par les hôpitaux. De plus, tous les condos possèdent leur propre système d'aération autonome. Finalement, un délai de 24 heures entre les réservations est respecté afin de garantir la sécurité des visiteurs.

À propos du Griffintown Hôtel

Le Griffintown Hôtel est un hôtel nouveau-genre destiné aux voyageurs d'affaires et aux touristes qui désirent vivre une expérience montréalaise simple et authentique. Situé sur la rue des Bassin, le Griffintown Hôtel se trouve à proximité de plusieurs nouveaux restaurants, boutiques et parcs qui ont transformé le quartier Griffintown en l'un des plus convoités de Montréal. L'hôtel inclut 114 appartements de type condo entièrement équipés qui sont disponibles autant pour des séjours de courtes, moyennes et longues durées via le site Web de l'hôtel. Le Griffintown Hôtel offre les commodités d'un hôtel avec le confort de la maison.

