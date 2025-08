Hôtel Le Concorde : des opérations maintenues et de nouvelles offres avantageuses

VILLE DE QUÉBEC, le 6 août 2025 /CNW/ - L'Hôtel Le Concorde continue d'accueillir sa clientèle et introduit de nouvelles promotions pour bonifier l'expérience des visiteurs. Bien que le contexte actuel soit marqué par un conflit de travail, l'établissement maintient ses opérations et mise sur de nouvelles offres avantageuses pour ses clients.

Pour offrir plus de flexibilité et d'options à ses clients, l'établissement met en place de nouvelles offres :

Séjours longue durée : plus d'une centaine de chambres disponibles à partir de 50 % de rabais sur les tarifs quotidiens pour toute location de plus de 7 jours. Les chambres sont offertes sans service ménager, mais avec un réapprovisionnement périodique des fournitures.

: plus d'une centaine de chambres disponibles à partir de 50 % de rabais sur les tarifs quotidiens pour toute location de plus de 7 jours. Les chambres sont offertes sans service ménager, mais avec un réapprovisionnement périodique des fournitures. Option « remise en état » : pour tout séjour, si la chambre est remise dans son état initial, un rabais de 25 % sur le total du séjour, jusqu'à 100 $, est appliqué.

Ces initiatives permettent aux clients de profiter d'un emplacement unique sur la Grande Allée, avec une vue exceptionnelle et un accès direct aux attraits du centre-ville.

Nous remercions chaleureusement notre clientèle pour sa fidélité en cette période particulière.

À propos de l'Hôtel le Concorde Québec

L'Hôtel Le Concorde Québec est situé au 1225 Cours du Général-de Montcalm, au sud de la Grande Allée. Véritable emblème de la ville de Québec par sa structure unique et imposante, l'Hôtel Le Concorde Québec se situe près de tous les attraits touristiques et locaux qui sauront vous charmer. Avec ses 409 chambres et suites surplombant la ville, c'est l'endroit idéal où séjourner pour des congrès et réunions d'affaires ou pour partir à la découverte de la ville, assister à des spectacles et des événements d'envergure.

SOURCE Hôtel Le Concorde

Renseignement média : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président - communications corporatives, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]