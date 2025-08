Le Concorde demeure ouvert malgré le déclenchement d'un lockout

QUÉBEC, le 1er août 2025 /CNW/ - Le groupe de propriétaires québécois de l'Hôtel Le Concorde annonce le déclenchement d'un lockout à compter de cet après-midi, le 1er août 2025. Cette décision, difficile mais nécessaire, s'inscrit dans le contexte actuel des négociations avec le syndicat représentant une partie des employés de l'établissement.

Cette décision au retour négatif face à la proposition patronale par les représentants syndicaux lors des récentes négociations. Le groupe réitère qu'il avait mis de l'avant une offre qu'il considérait juste, plus que comparable, et responsable, tenant compte à la fois des acquis passés, des réalités actuelles et des perspectives d'avenir de l'entreprise et de l'économie.

« Depuis l'acquisition de l'Hôtel Le Concorde, nous sommes fiers de la relance de ce symbole de la Capitale-Nationale, de la qualité des services offerts et du travail accompli par nos équipes. Après huit années de paix syndicale sous la précédente convention collective, nous souhaitons aujourd'hui conclure une entente juste et responsable, qui tient compte à la fois de notre histoire, des réalités actuelles et de l'avenir de l'hôtel », souligne Jean-Guy Sylvain, copropriétaire de l'Hôtel Le Concorde.

Les propriétaires de l'Hôtel Le Concorde réitère leur engagement envers une relation de travail respectueuse et durable.

Le Concorde demeure ouvert : profitez de la vue, du confort et de la gastronomie

Malgré le déclenchement du lockout, l'hôtel demeure ouvert. Les restaurants en concession, incluant le réputé restaurant tournant Ciel!, continueront d'accueillir les clients comme à l'habitude. Les visiteurs sont invités à profiter de ces excellentes tables et de la vue imprenable sur la ville de Québec.

À propos de l'Hôtel le Concorde Québec

L'Hôtel Le Concorde Québec est situé au 1225 Cours du Général-de Montcalm, au sud de la Grande Allée. Véritable emblème de la ville de Québec par sa structure unique et imposante, l'Hôtel Le Concorde Québec se situe près de tous les attraits touristiques et locaux qui sauront vous charmer. Avec ses 409 chambres et suites surplombant la ville, c'est l'endroit idéal où séjourner pour des congrès et réunions d'affaires ou pour partir à la découverte de la ville, assister à des spectacles et des événements d'envergure.

SOURCE Hôtel Le Concorde

Source : Hôtel Le Concorde Québec; Renseignement média : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président - communications corporatives, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]