Des prix en argent de 21 000 $ sont en jeu dans le cadre du plus important concours de négociation de FNB au Canada

TORONTO, le 15 mai 2023 /CNW/ - Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (« Horizons ETFs ») et Banque Nationale Courtage direct (« BNCD ») sont heureuses d'annoncer aujourd'hui le lancement de la 12e édition du concours de simulation boursière Que le meilleur gagne (« Que le meilleur gagne »), relativement aux fonds négociés en bourse (« FNB ») inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »).

Le concours permet aux investisseurs canadiens admissibles d'en apprendre davantage sur la négociation dans un environnement simulé sans risque, tout en se disputant de véritables prix en argent. Les participants ouvrent d'abord un compte simulé de courtage en ligne contenant un solde de départ de 100 000 $ en dollars canadiens virtuels (aucun argent réel n'est échangé). Ils peuvent ensuite utiliser ces fonds fictifs pour négocier presque n'importe quel FNB coté à la TSX. L'inscription et participation au concours sont gratuites et aucun achat n'est requis.

« Je suis ravi de diriger la 12e édition, et ma première édition, du concours Que le meilleur gagne. Avec 21 000 $ en argent que les Canadiens peuvent gagner, je suis convaincu qu'il s'agira de l'édition la plus importante à ce jour, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction d'Horizons ETFs. Avec le soutien continu de Banque Nationale Courtage direct et de la Bourse de Toronto, nous sommes heureux de lancer le concours de cette année et d'offrir aux investisseurs l'occasion d'apprendre, d'échanger et de perfectionner leurs compétences en négociation de FNB au Canada. »

Le concours Que le meilleur gagne commence aujourd'hui et durera six semaines, soit jusqu'à 16 h (heure de l'Est) le 23 juin 2023. Les prix comprennent un grand prix de 10 000 $, attribué à la personne ayant le rendement cumulatif le plus élevé sur six semaines, tandis que la seconde personne au classement recevra 5 000 $. De plus, six prix hebdomadaires de 1 000 $ seront remis à chacun des participants ayant obtenu le meilleur rendement chaque semaine.

Pour la 12e édition du concours, il y aura une nouvelle façon de gagner des prix, soit un tirage au sort hebdomadaire accessible aux participants qui ont effectué au moins trois négociations au cours de la semaine précédente. Chaque semaine, un négociateur chanceux pourra gagner une carte-cadeau Amazon de 100 $.

« Aujourd'hui, les investisseurs ont accès à une vaste gamme de FNB cotés au Canada et le concours Que le meilleur gagne offre une excellente occasion de mettre à l'essai des stratégies et d'en apprendre davantage sur la négociation de FNB dans un environnement simulé, a déclaré Claude-Frédéric Robert, président de Banque Nationale Courtage direct. Cela concorde avec le rôle que nous jouons dans la formation des futurs investisseurs. »

Dans le cadre de ses 11 éditions précédentes, le concours Que le meilleur gagne a accueilli environ 20 000 participants et des prix en argent de plus de 150 000 $ ont été remis.

« La Bourse de Toronto appuie fièrement l'écosystème canadien des FNB et demeure déterminée à innover pour ses clients et ses investisseurs, a déclaré Graham Mackenzie, directeur général des produits négociés en bourse à la Bourse de Toronto. Nous sommes ravis d'appuyer une fois de plus Horizons ETFs dans le cadre du concours de négociation Que le meilleur gagne, alors qu'elle continue de favoriser l'adoption des FNB et la formation sur ceux-ci. »

Cette année, Horizons ETFs est fière de présenter les tout premiers « négociateurs en vedette » du concours Que le meilleur gagne. Les participants à la 12e édition du concours Que le meilleur gagne pourront suivre les progrès de cinq négociateurs en vedette grâce à un tableau de classement qui sera intégré à la plateforme du concours. La première liste des négociateurs en vedette comprend :

James Lindhe, grand gagnant de la 11 e édition du concours Que le meilleur gagne , Toronto, Ontario

édition du concours Que le meilleur gagne Tony Dong, rédacteur et analyste des FNB, Vancouver , Colombie-Britannique

Zachary Hartley, créateur de contenu financier (@zac__hartley, YouTube) , Calgary, Alberta

Joyee Yang, créatrice de contenu financier (@joyeeyan0, @joyeeeyangg, @joyeeyang) , Toronto, Ontario

Vanessa Quinn, créatrice de contenu financier (@wealthxlab), Toronto, Ontario

Pour en savoir plus sur les négociateurs en vedette de la 12e édition du concours Que le meilleur gagne, visitez : https://learn.stocktrak.com/horizon/featured-traders/

Pour vous inscrire au concours Que le meilleur gagne, lire le règlement complet du concours et accéder au matériel éducatif sur les FNB, visitez www.TheBiggestWinner.ca.

À propos de Banque Nationale Courtage direct ( www.BNCD.ca )

Banque Nationale Courtage direct (BNCD) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, du Fonds canadien de protection des épargnants et est une filiale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (TSX: NA). BNCD offre des services d'exécution d'ordres sans conseils et ne formule aucune recommandation en matière d'investissement.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, forme l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte près de 30 000 employés occupant des postes axés sur le savoir, et a été maintes fois reconnue pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, et Twitter ou visitez nbc.ca.

À propos d'Horizons ETFs Management ( Canada ) Inc. ( www.HorizonsETFs.com )

Horizons ETFs Management (Canada) inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Horizons ETFs comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Horizons ETFs détient plus de 25 milliards de dollars en actifs sous gestion et 108 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Horizons ETFs est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère environ 710 milliards de dollars d'actifs dans 13 pays du monde.

Les placements dans les produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « Produits négociés en bourse Horizons ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les produits négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants concernant les produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Banque Nationale Courtage direct ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'opportunité d'investir dans des fonds négociés en bourse, pas plus qu'elle n'approuve Horizons ETFs Management (Canada) Inc. ou ses produits.

Renseignements: Pour toute demande de renseignements : Veuillez communiquer avec Horizons ETFs au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au (416) 933-5745, [email protected]