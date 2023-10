Horaires des succursales et des services en ligne de la SQDC à l'occasion de l'Action de grâce

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Toutes les succursales de la SQDC seront ouvertes le lundi 9 octobre 2023, jour de l'Action de grâce. Toutefois, le Centre de relation clientèle sera fermé pour la journée et rouvrira le mardi 10 octobre selon l'horaire habituel.

Commandes Web: tous les services de livraison seront accessibles

Tous les services de livraison ainsi que le service de clavardage en direct seront disponibles le 9 octobre. Cependant, les commandes faites ce jour-là avec le service de Postes Canada seront livrées à partir du lendemain matin selon les délais normaux de cette option de livraison.

Horaire modifié en raison de la grève dans 24 succursales

Pour connaître les heures réduites d'ouverture ou les dates des fermetures ponctuelles des 24 succursales concernées: https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/le-point-sur-la-situation-actuelle.

À propos du conflit de travail en cours

En date du 14 septembre, les employés et employées de 24 succursales parmi les 26 accréditées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont en grève, ce qui représente environ le quart des effectifs du réseau. Les succursales en grève demeurent ouvertes et sont opérées par les gestionnaires, mais selon un horaire réduit. En 2022, les employés et employées des succursales accréditées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont pour leur part signé une convention collective d'une durée de 4 ans. Ce sont donc les trois quarts des conseillers et conseillères du réseau qui sont au travail. Soulignons que la négociation avec le SCFP se déroule avec le conciliateur en chef du ministère du Travail.

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

