TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX), la Bourse de croissance TSX (TSXV), la Bourse Alpha TSX (TSX Alpha) et la Bourse de Montréal (MX) seront fermées le lundi 27 décembre 2021, le mardi 28 décembre 2021 et le lundi 3 janvier 2022 (en remplacement du jour de Noël, du lendemain de Noël et du jour de l'An respectivement).

Prière de se reporter à l'horaire figurant ci-dessous.

Bourses : Date : Statut du marché : Bourse de Toronto Bourse de croissance TSX Bourse Alpha TSX Vendredi 24 décembre 2021 Ouvert jusqu'à 13 h (HNE) Lundi 27 décembre 2021 (en remplacement du jour de Noël) Fermé Mardi 28 décembre 2021 (en remplacement du lendemain de Noël) Fermé Lundi 3 janvier 2022 (en remplacement du jour de l'An) Fermé Bourse de Montréal Vendredi 24 décembre 2021 Ouvert jusqu'à 13 h (HNE) pour les dérivés sur actions, sur devises, sur indices et sur FNB. Dérivés sur taux d'intérêt : ouvert jusqu'à 13 h 30 (HNE). Lundi 27 décembre 2021 (en remplacement du jour de Noël) Fermé Mardi 28 décembre 2021 (en remplacement du lendemain de Noël) Fermé Vendredi 31 décembre 2021 Dérivés sur taux d'intérêt : ouvert jusqu'à 13 h 30 (HNE). Lundi 3 janvier 2022 (en remplacement du jour de l'An) Fermé

Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de consulter les horaires affichés en ligne :

TSX, TSXV et TSX Alpha : https://www.tsx.com/trading/calendars-and-trading-hours/calendar?lang=fr

MX : https://www.https://www.m-x.ca/fr/about-us/mx/holidays

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias; Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]