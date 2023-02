Hôpital Santa Cabrini - Début des travaux d'agrandissement du bloc opératoire

MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est fier d'annoncer le début de travaux de construction majeurs à l'Hôpital Santa Cabrini.

Les nouvelles installations, à la fine pointe de la technologie, offriront des espaces plus adéquats et fonctionnels, tant pour les patients et patientes que pour le personnel. Il s'agit d'une initiative concrète pour mieux répondre aux besoins de la population dans des espaces adaptés qui favorisent la fluidité des soins.

Le projet consiste en un agrandissement de deux étages, surmonté d'une salle mécanique. Les nouveaux locaux accueilleront un bloc opératoire de huit salles pour consolider les opérations de chirurgie digestive haute et de traitement du cancer du sein, en plus de favoriser le développement de la chirurgie bariatrique. Ils incluront également une unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) conforme aux normes d'aménagement en vigueur. De plus, on prévoit la construction d'un stationnement souterrain sous l'agrandissement, qui comprendra 121 cases en plus des 416 cases en surface.

Le coût total du projet est de 139,4 millions $. La réalisation des travaux est rendue possible grâce au financement qui sera majoritairement assumé par le gouvernement, à hauteur de 129,4 millions $, et par la Fondation de l'Hôpital Santa Cabrini, qui fournira 10 millions $.

Citation :

« Ce projet de modernisation des infrastructures et d'agrandissement d'hôpitaux s'insère dans les mesures phares de notre Plan santé. Il vise à offrir des milieux de soins sécuritaires et agréables pour tous les citoyens et citoyennes. La réalisation de ce projet aura des retombées positives sur la qualité des soins et des services offerts pour la clientèle desservie par l'Hôpital Santa Cabrini. Je suis convaincu que la population de la région est heureuse d'apprendre que le projet d'agrandissement et de réaménagement va bon train. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Notons que des travaux préparatoires se sont déroulés l'été dernier et sont maintenant terminés. Pour la réalisation du lot principal, l'entrepreneur est mobilisé sur le chantier depuis janvier dernier.

Le projet d'agrandissement du bloc opératoire et de l'Unité de retraitement des dispositifs médicaux pour l'Hôpital Santa Cabrini permettra la mise en place d'une désignation de centre secondaire en chirurgie bariatrique dans cet établissement. Ainsi, on prévoit :

permettra la mise en place d'une désignation de centre secondaire en chirurgie bariatrique dans cet établissement. Ainsi, on prévoit : une bonification de l'offre de chirurgies grâce à l'équipe de chirurgiens spécialisés dans les affectations digestives hautes;



une moyenne de 300 chirurgies par an;



effectuer l'ensemble des soins et services en phase pré et périopératoire et les suivis en phase postopératoire;



rendre disponibles quatre chambres d'hospitalisation en tout temps;



une ressource complémentaire au centre tertiaire de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal.

Selon l'échéancier, la réception avec réserve des travaux est prévue en 2025.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a été mandatée comme gestionnaire du projet.

