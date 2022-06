Dans le cadre de ce partenariat, Porter offrira des bons de voyage gratuits aux patients de Hope Air qui passent par l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Cet aéroport est le point de convergence pour des milliers de familles, d'individus et d'enfants qui, chaque année, doivent se rendre à Toronto pour recevoir des soins médicaux spécialisés. De là, les résidents de communautés telles que Sault Ste. Marie, Timmins et Thunder Bay, en Ontario, peuvent facilement se rendre dans les hôpitaux de Toronto.

« Porter est un partenaire et un commanditaire de longue date pour Hope Air, a déclaré Mark Rubinstein, président-directeur général de Hope. Cet important partenariat avec notre organisme de bienfaisance témoigne de leur engagement exceptionnel envers les communautés. Nous les remercions pour ce soutien qui aidera de nombreux patients à faible revenu. »

« Depuis plus de dix ans, Porter soutient les efforts de Hope Air pour rapprocher les gens des soins médicaux nécessaires, a déclaré Paul Moreira, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Porter Airlines. Chaque passager de Hope Air que Porter aide à accéder à ses traitements est très précieux pour nous. Ce service ne devrait pas être un privilège ou dépendre de l'endroit où l'on vit. »

Le partenariat entre Hope Air et Porter Airlines sera rendu officiel le 15 juin, lors d'un événement spécial organisé à l'aéroport Billy Bishop de Toronto et auquel participeront les pilotes bénévoles de l'expédition Give Hope Wings de Hope Air. Ces pilotes traversent le Canada d'un océan à l'autre pour amasser des fonds et faire connaître l'organisme.

Le 15 juin, l'expédition Give Hope Wings entamera la deuxième partie de son voyage depuis l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Elle est organisée et dirigée par un groupe de bénévoles dévoués. Cette collecte de fonds avant-gardiste vise à amasser un million de dollars pour financer 2 850 vols pour les Canadiens à faible revenu qui doivent se déplacer pour accéder à des soins médicaux essentiels.

Merci aux commanditaires Nieuport Aviation et PortsToronto. La mission de Hope Air est rendue possible grâce à l'aéroport Billy Bishop, qui peut accueillir des vols privés et commerciaux et qui se trouve à proximité des hôpitaux de calibre international de Toronto.

Vols d'espoir en bref

Vols d'espoir est le seul organisme de bienfaisance national du Canada offrant des déplacements et un hébergement gratuits aux Canadiennes et aux Canadiens financièrement dans le besoin qui doivent obtenir des soins médicaux loin de chez eux. Depuis sa création en 1986, l'organisme a offert plus de 162 000 préparatifs de voyage à des patientes et à des patients, quels que soient leur âge ou leurs besoins médicaux.

Pour les gens à faible revenu qui habitent dans les petites communautés et les collectivités rurales, la distance et les coûts sont des obstacles bien réels à l'obtention de soins médicaux essentiels. Vols d'espoir est un élément unique et essentiel du système canadien de soins de santé. Sans le soutien offert par Vols d'espoir, la couverture nationale des soins de santé ne respecterait pas les attentes. Selon les magazines Maclean's et MoneySense ainsi que Charity Intelligence, Vols d'espoir fait partie des 100 meilleurs organismes de bienfaisance en se fondant sur les critères d'efficience, de transparence et des besoins. Pour plus de renseignements, visitez hopeair.ca .

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), et Myrtle Beach (Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

