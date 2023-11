Le Burger Bar La Belle et La Bœuf poursuit fièrement sa tradition de gratitude en invitant les anciens combattants et le personnel militaire actif à son célèbre repas dans toutes ses succursales provinciales. Cette initiative témoigne de l'engagement continu du restaurant à reconnaître et à remercier ceux qui ont consacré leur vie au service de notre nation. À ce jour, La Belle et La Bœuf a servi plus de 9 300 repas à l'occasion du jour du Souvenir, témoignant ainsi de sa profonde reconnaissance envers les héros qui sont parmi nous.

Le 11 novembre, de 11 h 30 à 13 h 30, les anciens combattants et les militaires actifs sont cordialement invités à savourer un repas délectable, spécialement conçu pour les remercier de leur service. Cet honneur s'accompagne d'un choix de deux menus appétissants : le burger classique emblématique et la poutine régulière incontournable. Une pièce d'identité militaire est requise pour participer à ce geste de reconnaissance et les repas sont servis selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Cet événement annuel revêt une signification personnelle profonde pour la famille La Belle et La Bœuf. De nombreux membres de l'équipe ont des parents proches qui ont servi dans les forces armées, ce qui a inspiré cette initiative sincère en hommage à tous les membres qui se sont consacrés à la sécurité de la nation.

Vlad Ciobanu, vice-président du marketing de Foodtastic, a déclaré : « Nos repas pour tous les anciens combattants et les militaires actifs est une tradition qui nous tient à cœur, et nous sommes engagés à poursuivre ce geste pour les années à venir. Après avoir servi plus de 9 300 repas à nos héros, cela nous comble et permet à notre équipe de nouer des liens avec les membres importants de notre communauté. Nous sommes extrêmement fiers de présenter notre 6e édition ».

Pour plus d'informations, visitez le site web de La Belle et La Bœuf, https://belleetboeuf.com/, ou contactez la succursale la plus proche.

Dans un monde où la gratitude n'a pas de limites, La Belle et La Bœuf salue la bravoure et le dévouement constants de nos héros militaires.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est l'un des principaux franchiseurs de marques de restaurants au Canada. Au cours de l'année prochaine, en incluant NoodleBox, Foodtastic prévoit un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars en Amérique du Nord à travers un réseau de plus de 1 200 magasins nouveaux et existants. Foodtastic continue de stimuler la croissance par des acquisitions stratégiques, le développement de nouveaux magasins et l'innovation.

La gamme diversifiée de marques de Foodtastic comprend des noms populaires tels que Freshii, Quesada, Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn McCool's, Shoeless Joe's, Benny, La Belle et La Boeuf, et Monza.

SOURCE Foodtastic

