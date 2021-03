Honorons la créativité, l'engagement et la résilience des 40 000 participants de la 23e édition du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Près de 38 000 jeunes du primaire à l'université et plus de 2 000 entrepreneurs des 17 régions du Québec donnent vie à leurs idées et participent à la 23e édition du Défi OSEntreprendre!

Dans le contexte où les établissements d'enseignement et les milieux entrepreneuriaux rencontrent différents enjeux, ce nombre impressionnant de près de 40 000 participants témoigne de la créativité, de l'engagement et de la résilience de nos élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs qui apportent du lumineux partout au Québec!

Le processus de sélection débutera dans les prochains jours à l'échelon local, pour se poursuivre au régional en avril et au national en mai. Le Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre célébrera les lauréats nationaux le 9 juin 2021.

D'ici là, des outils d'affirmation sont remis pour honorer l'ensemble des participants : des macarons pour celles et ceux qui en font la demande au volet Scolaire ainsi que des vignettes autocollantes « moi j'OSEntreprendre » ou « #faire affaire ensemble » pour les autres volets. Tous les membres d'un projet admissible au volet Scolaire reçoivent même un certificat de participation!

Ensemble, soyons fiers des participants de ce grand mouvement québécois, fruit d'une mobilisation d'envergure impliquant 350 responsables locaux et régionaux et une multitude d'alliés stratégiques, et soutenons-les dans les étapes subséquentes!

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires, soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec, Polycor, Saputo et Spektrum Media.

