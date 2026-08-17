Honorer le service des vétérans et des vétéranes et préserver leur héritage partout en Alberta

ST. ALBERT, AB, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le service et les sacrifices des vétérans et des vétéranes du Canada font partie intégrante de notre histoire commune. Grâce à la collaboration avec Anciens Combattants Canada et le gouvernement du Canada, des organismes communautaires de partout en Alberta aident les Canadiens et les Canadiennes à découvrir, à honorer et à commémorer les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné l'héritage militaire de notre pays.

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a mis en valeur aujourd'hui un financement de près de 300 000 $ accordé dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration afin de réaliser 31 projets en Alberta.

Ces initiatives témoignent des efforts soutenus déployés par des organismes locaux pour préserver et faire connaître les histoires et l'héritage des vétérans et des vétéranes, tout en mobilisant des Canadiens et des Canadiennes de tous âges et de tous horizons au moyen d'activités enrichissantes qui permettent de mieux comprendre et d'apprécier les vétérans et les vétéranes du Canada.

Un exemple d'approche créative est l'initiative Cadets Historical Hobby Workshop Series de No Gamer Left Behind, qui mobilisera environ 1 000 cadets et cadettes d'Edmonton et de Calgary afin de leur faire connaître l'héritage du 2e Bataillon de construction, le premier et le seul bataillon canadien entièrement composé de soldats noirs. Fondé par des premiers intervenants et des vétérans, No Gamer Left Behind combinera l'enseignement de l'histoire militaire à des activités pratiques de modélisation historique de miniatures pour explorer l'histoire du bataillon, tout en favorisant la découverte du vécu et des contributions de ses membres.

Grâce à un vaste éventail d'activités commémoratives traditionnelles et novatrices, d'activités éducatives, d'expositions, de monuments commémoratifs et d'autres initiatives menées par les collectivités, des organismes de partout en Alberta contribuent à faire en sorte que le service, le sacrifice et les contributions des vétérans et des vétéranes du Canada continuent d'être reconnus, commémorés et transmis aux générations futures.

Citations

« La commémoration consiste à faire en sorte que les histoires de ceux et celles dont le service et les sacrifices ont façonné le Canada perdurent. Dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, des organismes de partout en Alberta aident les Canadiens et les Canadiennes à découvrir les vétérans et les vétéranes, à leur rendre hommage et à tisser des liens avec eux et leur héritage. Des expositions et des événements communautaires aux initiatives comme Cadets Historical Hobby Workshop Series de No Gamer Left Behind, ces projets donnent vie à l'histoire et inspirent les générations futures à perpétuer les valeurs, les leçons et l'héritage des vétérans et des vétéranes du Canada. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Ce financement nous aidera à créer des liens entre les vétérans et les cadets dans le cadre d'expériences significatives qui visent à honorer l'histoire militaire du Canada tout en établissant des liens communautaires et durables. Nous sommes reconnaissants du soutien fourni par Anciens Combattants Canada qui a contribué à la réalisation de ce projet. »

Evan Pound, directeur général, No Gamer Left Behind

Faits en bref :

Le Programme de partenariat pour la commémoration appuie des projets qui visent à honorer le service et les sacrifices des vétérans canadiens et de ceux et celles qui sont morts en service, à préserver l'histoire militaire du Canada et à encourager la commémoration.

Le gouvernement du Canada investit environ 300 000 $ dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration afin d'appuyer 31 projets communautaires en Alberta.

Les projets financés comprennent des expositions, des événements commémoratifs, des initiatives éducatives, des ateliers et d'autres activités qui aident les Canadiens et les Canadiennes à découvrir et à se souvenir de ceux et celles qui ont servi.

No Gamer Left Behind a reçu plus de 48 000 $ pour son initiative Cadets Historical Hobby Workshop Series , qui permettra à environ 1 000 cadets et cadettes d'Edmonton et de Calgary de découvrir et de commémorer l'héritage du 2 e Bataillon de construction, le premier et le seul bataillon canadien entièrement composé de soldats noirs.

, qui permettra à environ 1 000 cadets et cadettes d'Edmonton et de Calgary de découvrir et de commémorer l'héritage du 2 Bataillon de construction, le premier et le seul bataillon canadien entièrement composé de soldats noirs. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à préserver et à faire connaître des histoires de service, de sacrifice et de réalisations, et à faire en sorte que leur souvenir perdure auprès des générations futures.

Liens connexes :

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]