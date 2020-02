Honda connaît un sommet de ventes et franchit des jalons importants en matière de fabrication au Canada

L'usine de fabrication de pointe de Honda a construit son premier véhicule au Canada en 1986 et, depuis, l'entreprise a ajouté une deuxième installation de production de véhicules ainsi qu'une usine de fabrication de moteurs. En 2014, Honda a investi 857 millions de dollars dans des technologies et des processus novateurs afin de moderniser ses capacités de fabrication en vue de la production, en tant que principale usine à l'échelle mondiale, de la dixième génération de la Honda Civic. Aujourd'hui, les investissements de Honda dans des installations de fabrication canadiennes atteignent plus de 4,2 milliards de dollars.

« Ces jalons viennent souligner non seulement le succès de nos produits, mais aussi le dévouement, la capacité et la collaboration de nos associés et concessionnaires Honda partout au pays , a déclaré Dave Gardner, président et chef de la direction de Honda Canada Inc. Nous sommes très fiers de notre croissance, de nos investissements au Canada et du fait que tant de Canadiens font partie de la famille Honda. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à notre succès, et la perspective de notre brillant avenir ici, au Canada, me réjouit. »

Le premier véhicule de Honda construit au Canada était la berline Honda Accord. Aujourd'hui, HCM construit des voitures et des camions légers Honda , dont le CR-V et la Civic, la voiture de tourisme la plus vendue au Canada depuis maintenant 22 années consécutives. Voici une liste de tous les modèles qui ont été construits dans les usines automobiles canadiennes de Honda au fil des ans :

Berline Honda Accord

Coupé, berline et version à hayon de la Honda Civic

Honda Odyssey

Honda CR-V

Honda Pilot

Honda Ridgeline

Acura EL

Acura CSX

Acura MDX

Acura ZDX

Quelques faits :

Depuis 2013, en moyenne, plus de 57 % des véhicules de HCI vendus au Canada ont été construits au Canada .

ont été construits au . L'usine de fabrication canadienne de Honda est dotée d'une capacité d'environ 400 000 véhicules et 260 000 moteurs à quatre cylindres.

Honda a célébré son 50 e anniversaire au Canada en mars 2019.

anniversaire au en mars 2019. Honda Canada Inc. et son réseau de concessionnaires emploient plus de 19 000 Canadiens d'un océan à l'autre pour des activités de fabrication et de vente.

Chaque année, Honda Canada achète des biens d'une valeur totale de 2,1 milliards de dollars auprès de fournisseurs canadiens.

La Honda Civic est devenue la voiture de tourisme la plus vendue au Canada en 2019, pour une 22e année consécutive.

Honda Canada Inc.

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a produit plus de neuf millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, et elle construit des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi un total de plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Honda Canada, consultez le site www.hondacanada.ca/accueil/.

Honda of Canada Mfg. (HCM)

Construits au Canada, pour les Canadiens. Fidèle à l'une des valeurs fondamentales de Honda, soit de fabriquer des produits à proximité de nos clients, HCM est devenue la première installation de fabrication de marque japonaise au Canada en 1986. La croissance, l'innovation et la stabilité sont des caractéristiques de notre entreprise, qui compte maintenant trois installations s'étalant sur près de 900 acres. Fiers de construire des véhicules primés, soit la Civic et le CR-V, qui sont propulsés par les moteurs Honda, nos 4 200 associés hautement qualifiés et passionnés sont à l'origine de notre réussite. Consultez notre site à l'adresse www.HondaCanadaMfg.ca (en anglais).

