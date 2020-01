Honda Canada réinvente l'expérience du salon de l'auto

L'exposition « L'intersection » fera ses débuts au Salon international de l'auto de Montréal et se poursuivra tout au long de 2020

MARKHAM, ON, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Dans le cadre d'une nouvelle direction audacieuse, Honda Canada redéfinit l'approche traditionnelle des salons de l'auto en créant une expérience immersive et interactive qui remplace les présentations statiques et conventionnelles des véhicules et fait découvrir de façon inoubliable les principaux piliers de la marque. Appelée « L'intersection », l'exposition permet aux participants d'explorer l'interprétation que fait la société d'un paysage urbain moderne, avec des trottoirs, des arbres, des édifices et des parcs conceptuels. Les participants peuvent prendre part à des démonstrations captivantes et à des éléments interactifs qui soulignent les contributions de Honda en ce qui a trait à l'innovation en matière de sécurité et de mobilité, à la protection de l'environnement, au secteur manufacturier canadien et au soutien continu des communautés partout au pays.

« Notre marque ne se limite pas qu'à de simples voitures, ce qui nous rend uniques dans le monde de l'automobile. Ce nouveau concept modélise une ville où les visiteurs peuvent s'imprégner de notre histoire, voir comment nous innovons, poser des questions et mieux comprendre comment nous participons au monde qui nous entoure », a déclaré Jean-Marc Leclerc, vice-président principal des ventes et de la commercialisation de Honda Canada. « Nous savons que les gens assistent aux salons de l'auto pour apprendre et vivre quelque chose de nouveau, alors nous brisons le moule en créant un environnement dynamique qui expose tous les aspects de Honda Canada de façon amusante et divertissante. »

L'exposition « L'intersection » sera dévoilée pour la première fois au Canada au Salon international de l'auto de Montréal et certains de ses éléments seront adaptés pour d'autres marchés canadiens tout au long de la saison des salons 2020. Voici quelques-uns des éléments qui seront présentés à Montréal :

• Démonstration de l'UNI-CUB : L'UNI-CUB est un dispositif de mobilité alimenté par batterie qui aide les gens à profiter de la liberté de mouvement dans de grands espaces comme les aéroports. Découvrez le premier système de roues motrices omnidirectionnelles au monde grâce à des démonstrations pratiques.

• Civic d'essais de collision : Voyez de près les résultats d'un essai de collision sur la Honda Civic et apprenez tout ce qui rend les véhicules Honda parmi les plus sécuritaires sur la route aujourd'hui.

• Présentation interactive de bras robotisés : Des robots travaillent chaque jour aux côtés des associés Honda dans nos usines canadiennes et, maintenant, ils sont présents au Salon international de l'auto de Montréal.

• Radiographie numérique : Découvrez l'ingénierie environnementale de Honda grâce à une radiographie numérique de la Honda Accord Hybrid et de tous les composants qui contribuent à l'hyper-efficacité de ce véhicule hybride.

• Comprendre le CO 2 : Une première dans l'industrie - apprenez comment Honda indique la quantité de CO 2 émise par chacun de ses véhicules et l'importance de la réduction des gaz à effet de serre.

• Parc de quartier Honda : Promenez-vous dans un parc pittoresque - avec des arbres et du gazon - pour apprendre comment la Fondation Honda Canada redonne aux communautés et aide des organismes comme Fais-Un-VœuMD Canada et la Croix-Rouge canadienne.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a fabriqué plus de huit millions de voitures et de camions légers à ses deux usines de montage et fabrique des moteurs à une troisième usine, toutes situées à Alliston, en Ontario. Les deux usines de montage sont très flexibles et sont actuellement utilisées pour la fabrication des modèles Honda Civic et CR‑V. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au https://www.hondacanada.ca.

