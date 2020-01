Honda Canada contribue à la réduction des émissions de CO2 à l'aide d'une nouvelle campagne de sensibilisation

Cette campagne de sensibilisation environnementale qui est une première dans l'industrie vise à informer les consommateurs sur les cotes d'émissions de CO 2 du parc de véhicules de la société.

Le parc de véhicules de Honda Canada a affiché la meilleure économie de carburant globale de l'industrie et a émis moins de CO 2 que la moyenne des fabricants de moteurs à combustion interne, selon le plus récent rapport sur les GES publié par Environnement et Changement climatique Canada de 2017.1

MARKHAM, ON, le 6 janv. 2020 /CNW/ - Honda Canada lance une nouvelle campagne environnementale avant-gardiste appelée « Déterminés à réduire les émissions de 1948 », conçue pour aider les consommateurs canadiens à réduire leur empreinte carbone personnelle. La première en son genre, cette campagne de sensibilisation présente les cotes d'émissions de CO 2 des véhicules vérifiées par le gouvernement directement sur le site Web Honda.ca pour chaque modèle que Honda vend au Canada. Comme les fournisseurs de services alimentaires indiquant les valeurs nutritives afin d'assurer la transparence des produits, les emblèmes d'indication des émissions des véhicules affichent le nombre de grammes par kilomètre pour que les consommateurs puissent prendre des décisions informées. La campagne éduque également les Canadiens sur la philosophie et la vision de Honda à l'échelle mondiale visant la réduction des émissions de CO 2 de ses produits et de tous les aspects de ses activités et opérations d'assemblage.

« D'attirer l'attention des consommateurs sur les émissions de CO 2 va de pair avec notre conviction que d'abaisser les émissions des véhicules qui circulent sur les routes du Canada est la meilleure manière pour nous de contribuer à la lutte aux changements climatiques », a affirmé Dave Gardner, président et chef de la direction de Honda Canada Inc. « Nos consommateurs peuvent encore choisir de conduire une Honda pour tous les avantages traditionnels que nous apportons sur le marché, comme la fiabilité et la qualité, et ce, tout en demeurant conscient de leur impact sur l'environnement. »

À mesure que la société réalise une transition vers un avenir électrique, la société vise à électrifier les deux tiers de ses véhicules vendus à l'échelle mondiale d'ici 2030. Afin d'atteindre ces objectifs, Honda adopte une approche mesurée pour sa transition d'une production de moteurs à combustion interne à des groupes motopropulseurs à essence/hybrides.

De plus amples renseignements sur les émissions de CO 2 , leur relation avec les véhicules vendus au Canada et ce que Honda Canada fait pour éduquer et informer les consommateurs sont offerts ici.

Un ciel bleu pour nos enfants

Chez Honda, prendre soin de l'environnement a commencé avec un concept très simple : Un ciel bleu pour nos enfants. Honda croit que les générations futures doivent être capables de vivre la joie et la liberté de la mobilité, tout en vivant au sein d'une société durable. Honda déploie tous les efforts pour réduire les impacts environnementaux de ses produits et de ses activités commerciales.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la philosophie environnementale de Honda Canada, veuillez visiter le site Web HondaCanada.ca.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et elle est la société mère pour les marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit plus de huit millions de voitures et de camions légers dans ses deux sites de production et elle fabrique des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux centres de fabrication sont extrêmement polyvalents et on y construit actuellement les modèles Civic et CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et elle achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars de biens et services de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de 4 millions de voitures et camions légers de marques Honda et Acura au pays. Pour de plus amples renseignements concernant Honda Canada, visitez le site Web https://www.hondacanada.ca/accueil/.

