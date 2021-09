Lors de l'arrivée chez les concessionnaires des versions TrailSport, plus tard cette année, elles feront progresser davantage l'adoption de la nouvelle conception de robustesse des camions Honda et deviendront ainsi l'image des capacités tout-terrain, de la polyvalence et de la durabilité qui leur sont conférées depuis longtemps.

Les premiers modèles à arborer l'aspect TrailSport intégreront un style robuste à l'avant et à l'arrière, un revêtement durable, et des touches exclusives dans l'habitacle, dont des surpiqûres contrastantes de couleur orange et des tapis toutes saisons avec logo livrables qui sont plus faciles à nettoyer.

Équipé du système de traction intégrale à répartition variable du couple i-VTM4md Honda, en tête de catégorie, vous aurez envie de vous salir en affrontant les sentiers, sans sacrifier le confort ou la dynamique de conduite sur la route qu'offrent les camions légers de la marque.

Au cours des prochaines années modèles, la capacité tout-terrain de la version TrailSport augmentera grâce à des améliorations comme des pneus tout-terrain, un pneu de secours pleine grandeur, une garde au sol accrue, des suspensions réglées pour la conduite hors route, une protection du soubassement et des capacités accrues de la transmission intégrale i-VTM4md.

« La version TrailSport incarnera le prochain chapitre de Honda, soit de conférer un aspect plus musclé et plus robuste à nos camions légers », indiquait Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « La version TrailSport offre la robustesse et le style exclusif qui seront appréciés des clients à la recherche d'aventure, sur la route ou hors route, et de ceux qui veulent davantage de solidité pour leur véhicule. »

Exprimant l'exaltation de l'aventure en plein air, la conception du nouveau logo TrailSport s'inspire de la beauté de la nature et de l'esprit d'exploration. La version TrailSport s'appuiera sur l'héritage de Honda de plus de 50 ans de performances et d'ingénierie dans le domaine du tout-terrain extrême, incluant ses motocyclettes, VTT, côte-à-côte et camions légers.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au www.hondacanada.ca .

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon - [email protected]

Liens connexes

www.honda.ca