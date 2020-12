En vente dans les concessions Honda à compter du 4 décembre, l'Accord 2021 sera offerte au prix de détail suggéré par le fabricant (PDFS) à partir de 32 305 $ (frais de transport et de préparation non inclus), alors que le PDSF de l'Accord Hybrid commencera à 35 805 $.

« La nouvelle Accord poursuivra son héritage de référence des berlines de taille moyenne. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit sur la liste des 10 meilleurs véhicules du magazine Car and Driver pour la 35e fois, ce qui en fait le véhicule le plus primé de l'histoire de ce magazine », indiquait Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « L'Accord SE sera offerte exclusivement au Canada et, accompagnée de l'Accord Hybrid, apportera plus de raffinement, de puissance et d'économie de carburant à l'une des voitures les plus fiables et les mieux construites que l'on trouve sur la route aujourd'hui. »

AMÉLIORATIONS À L'ACCORD 2021

Pour l'année modèle 2021, toutes les versions Accord bénéficient d'une calandre plus large, redessinée pour une apparence plus raffinée, et d'une meilleure intégration de l'unité radar du système de détection Honda SensingMD. De chaque côté de la nouvelle calandre, on retrouve les nouveaux phares à DEL pour les feux de route et de croisement qui offrent un faisceau plus long et plus large pour illuminer la route. Autre nouveauté, l'ouverture des phares antibrouillard est plus petite. De plus, les versions EX-L et Touring reçoivent toutes deux de nouvelles roues en alliage, et une nouvelle couleur est offerte pour l'Accord, soit Gris sonique nacré.

À l'intérieur, des améliorations technologiques ajoutent à la valeur de l'Accord, l'intégration d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC sans fil est maintenant de série sur toutes les versions de l'Accord. La combinaison de la recharge sans fil et de l'intégration sans fil des téléphones intelligents élimine l'étape additionnelle de brancher physiquement le téléphone. Ainsi, Apple CarPlayMD et Android AutoMC sont prêts à être utilisés sur-le-champ, et un port USB est libéré pour charger un autre téléphone. Les ports USB avant ont été déplacés à l'avant de la console centrale pour en faciliter l'accès. Toutes les versions de l'Accord sont également dotées de la nouvelle caractéristique Rappel - sièges arrière, alors que les versions plus élevées intègrent un nouveau système de contrôle de freinage à basse vitesse.

VERSION SE EXCLUSIVE AU CANADA

L'Accord SE, nouvellement ajoutée à la gamme en 2021, remplace l'Accord LX. Cette version d'entrée de gamme est exclusive aux clients canadiens et partage le style de la populaire Accord Sport. La nouvelle Accord SE est équipée de roues de 19 pouces, de phares entièrement à DEL, de phares antibrouillard à DEL, d'un déflecteur de coffre, d'une calandre chromée foncée et d'embouts d'échappement chromés. Dans l'habitacle, la SE est généreusement équipée avec des revêtements de sièges combinaison similicuir/tissu, un volant gainé de cuir et un siège conducteur à 12 réglages électriques.

ACCORD HYBRID

L'Accord Hybrid 2021 bénéficie de mises à jour du système hybride novateur à deux moteurs de Honda pour une réponse plus linéaire et immédiate de l'accélérateur, et une sensation plus naturelle en accélération lorsque le conducteur sollicite l'accélérateur et que le régime moteur monte. Elle dispose d'une puissance totale de 212 chevaux et d'un couple de pointe de 232 lb/pi disponible dès le départ.

Grâce à la configuration unique du système hybride à deux moteurs, l'Accord Hybrid peut également parcourir plus de distance uniquement en mode électrique que les modèles hybrides de la concurrence, conférant à l'Accord une impression de conduite plus douce et plus raffinée. De plus, la technologie évoluée de freinage électrique offre une performance plus uniforme et une sensation sur la pédale de frein plus naturelle au freinage que les modèles de la concurrence, combinant la puissance du freinage mécanique et régénératif.

Le système hybride à deux moteurs de Honda fait appel à un moteur de propulsion et à un générateur/démarreur construits selon une conception brevetée par Honda composée d'aimants qui n'utilisent pas de métaux des terres rares. Cela réduit le coût et le poids des aimants, tout en réduisant la dépendance envers les métaux des terres rares, pour ainsi éviter l'impact environnemental souvent négatif de leur extraction.

Le système de commande du groupe motopropulseur hybride gère la sortie de puissance entre chaque composant et alterne entre la conduite en mode électrique, hybride et à essence pour une efficacité maximale sans que l'intervention du conducteur soit requise. Les conducteurs de l'Accord Hybrid peuvent maximiser davantage l'économie de carburant ou la puissance en sélectionnant l'un des modes Sport, EV et ECON à l'aide des trois boutons situés derrière le sélecteur de rapport à boutons poussoirs.

Du point de vue du style, l'Accord Hybrid ajoute ses propres touches aux mises à jour apportées à la gamme complète de l'Accord 2021, dont un logo « H » bleu sur la calandre et des écussons Hybrid sur les ailes avant et le couvercle de coffre. Cette année, la version Accord Hybrid Touring propose des roues de 19 pouces, lui conférant à la fois une allure haut de gamme et sport.

PRIX ET ÉCONOMIE DE CARBURANT DE L'ACCORD

Modèle / Version Entraînement PDSF1 PDSF1 incluant les frais de transport de 1 670 $ Cotes de consommation

de l'EPA (ville/route/combinée) Accord SE 1,5 L turbo/CVT 32 305 $ 33 975 $ 7,8/6,5/7,2 Accord Sport 1,5 L turbo/CVT 33 605 $ 35 275 $ 8,1/6,8/7,5 Accord EX-L 1,5 L turbo/CVT 35 205 $ 36 875 $ 7,8/6,5/7,2 Accord Touring 1,5 L turbo/CVT 38 505 $ 40 175 $ 8,1/6,8/7,5 Accord Sport 2,0 L turbo 2.0 L turbo/10 TA 36 805 $ 38 475 $ 10,4/7,4/9,1 Accord Touring, 2,0 L turbo 2.0 L turbo/10 TA 41 505 $ 43 175 $ 10,4/7,4/9,1 Accord Hybrid Hybrid 35 805 $ 37 475 $ 5,0/5,0/5,0 Accord Hybrid Touring Hybrid 42 505 $ 44 175 $ 5,3/5,7/5,5

GROUPE MOTOPROPULSEUR ET CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE

En plus des améliorations apportées au système à deux moteurs de l'Accord Hybrid, les deux moteurs turbocompressés de l'Accord 2021 ont eu droit à une mise à jour du logiciel de gestion du moteur pour un contrôle plus linéaire et plus réactif de l'accélérateur. Également, le moteur turbocompressé de 1,5 L est doté de la fonction d'arrêt automatique au ralenti, avec démarrage rapide du moteur lorsque le conducteur relâche la pédale de frein.

Un moteur VTECMD turbocompressé de 1,5 L développant 192 chevaux est offert de série dans les versions SE, Sport, EX-L et Touring de l'Accord; par ailleurs, un moteur VTECMD turbocompressé de 2,0 L développant 252 chevaux, offert en option, est également livrable pour les versions Sport et Touring.

Le système de freinage a également été mis à jour pour un fonctionnement plus doux, surtout à basse vitesse comme dans la circulation dense ou en situation de stationnement.

_________________________ 1 PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) excluant les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport de 1 670 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier.

SPÉCIFICATIONS DU GROUPE MOTOPROPULSEUR



1,5 L turbo Hybrid 2,0 L turbo Moteur 1,5 litre turbocompressé à 4 cylindres i-VTECMD de 2,0 litres, 4 cylindres en ligne à DACT à cycle Atkinson; moteur électrique CA synchrone à aimant permanent 2,0 litres turbocompressé à 4 cylindres Transmission CVT S.O. 10 TA Puissance à tr/min (puissance nette SAE) 192 à 5 500 212 à 6 200 (total du système; pas la puissance nette SAE) 252 à 6 500 Couple à tr/min (lb-pi, puissance nette SAE) 192 à 1 600-5 000 232 à 0-2,000 (pas la puissance nette SAE) 273 à 1 500-4 000 Carburant recommandé Ordinaire sans plomb Ordinaire sans plomb Ordinaire sans plomb

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA CONDUITE

Pour l'année modèle 2021, toutes les versions Accord seront équipées de série du système d'information d'angle mort et de la nouvelle caractéristique Rappel - sièges arrière et d'un rappel de ceinture de sécurité arrière. Le carillon du Rappel - Sièges arrière se fait entendre lorsque le moteur est coupé, un message s'affiche au tableau de bord numérique rappelant au conducteur de vérifier, lorsqu'il sort de la voiture, si l'espace des sièges arrière est occupé par des enfants, animaux domestiques ou autres marchandises précieuses. Le rappel de ceinture de sécurité arrière utilise un avertissement sur le tableau de bord numérique pour indiquer au conducteur si des passagers arrière n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité.

Les versions Accord Touring et Accord Touring Hybrid sont maintenant pourvues d'un nouveau système de freinage avant et arrière appelé contrôle de freinage à basse vitesse. Utilisant des capteurs de stationnement à base de sonar, le nouveau système peut détecter les objets solides à basse vitesse, comme lors des manœuvres de stationnement, et avertir le conducteur ou appliquer les freins pour aider à éviter une collision ou en réduire l'impact.

Des mises à jour ont été apportées au régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et au système d'aide au respect des voies (LKAS) du système de détection Honda SensingMD. Pour 2021, le système ACC offre un freinage plus doux lorsque derrière un autre véhicule, alors que le centrage dans les voies du système LKAS est plus efficace et naturel. En outre, les commandes au volant et sur le tableau de bord pour les systèmes ACC et LKAS présentent des icônes conformes aux normes de l'industrie.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE L'ACCORD

Caractéristique SE Sport EX-L Touring Sport 2,0 L turbo Touring 2,0 L turbo Performance VTECMD de 1,5 litre turbocompressé, 4 cylindres en ligne à DACT et injection directe développant 192 ch et un couple de 192 lb-pi • • • •



VTECMD de 2,0 litres turbocompressé, 4 cylindres en ligne à DACT et injection directe développant 252 ch et un couple de 273 lb-pi







• • Transmission à variation continue • (sélect. de vitesses au volant) • (sélect. de vitesses au volant) (sélect. de vitesses au volant) (sélect. de vitesses au volant) Boîte de vitesses automatique à 10 rapports







(sélect. de vitesses au volant) (sélect. de vitesses au volant) Démarreur à distance • • • • • • Extérieur Phares à feux de route et de croisement à DEL • • • • • • Roues de 17 pouces en alliage d'aluminium



•





Roues de 19 pouces en alliage d'aluminium • •

• • • Phares antibrouillard à DEL • • • • • • Déflecteur de coffre • •



•

Embouts d'échappement chromés • •

• • • Intérieur Allumage par bouton-poussoir • • • • • • Intégration d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC sans fil • • • • • • Recharge sans fil pour téléphone

• • • • • Siège conducteur à 12 réglages électriques • • • • • • Sièges combinaison similicuir/tissu • •



•

Sièges en cuir



• •

• Sièges avant chauffants et ventilés





•

• Sièges arrière chauffants aux places latérales





•

• Volant chauffant gainé de cuir

• • • • • Système d'entrée intelligente • • • • • • Démarreur à distance • • • • • • Toit ouvrant électrique inclinable à une touche

• • • • • HondaLinkMD





•

• Système de navigation Honda relié par satelliteMC





•

• Affichage tête-haute





•

• Technologies de sécurité et d'aide à la conduite Système de détection Honda SensingMD • • • • • • Caméra de recul multiangle • • • • • • 8 coussins gonflables, avec coussin gonflable aux genoux du conducteur et passager avant • • • • • • Système d'information d'angle mort • • • • • • Alerte de trafic transversal • • • • • • Capteurs de stationnement



• •

• Contrôle de freinage à basse vitesse





•

•

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE L'ACCORD HYBRID

Caractéristique Hybrid Touring i-VTECMD de 2,0 litres, 4 cylindres en ligne à DACT à cycle Atkinson; moteur électrique CA synchrone à aimant permanent; puissance totale du système de 212 ch, couple de 232 lb-pi • • Phares à feux de route et de croisement à DEL • • Roues de 17 pouces en alliage d'aluminium •

Roues de 19 pouces en alliage d'aluminium

• Phares antibrouillard à DEL • • Essuie-glaces automatiques

• Allumage par bouton-poussoir • • Phares automatiques • • Apple CarPlayMD et Android AutoMC sans fil • • Recharge sans fil pour téléphone • • Siège conducteur à 12 réglages électriques • • Sièges en tissu •

Sièges en cuir

• Sièges avant chauffants • • Sièges arrière chauffants aux places latérales

• Siège passager avant à 4 réglages électriques

• Volant chauffant gainé de cuir • • Système d'entrée intelligente • • Démarreur à distance • • Toit ouvrant électrique inclinable à une touche • • Système de navigation Honda relié par satelliteMC

• Affichage tête-haute

• Système de détection Honda SensingMD • • Caméra de recul multiangle • • 8 coussins gonflables, avec coussin gonflable aux genoux du conducteur et passager avant • • Système d'information d'angle mort • • Alerte de trafic transversal • • Capteurs de stationnement

• Contrôle de freinage à basse vitesse

•

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au www.hondacanada.ca .

