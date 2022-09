OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Les monuments commémoratifs de guerre nous aident à mieux comprendre notre patrimoine et notre histoire communs. Ils fournissent des lieux de réflexion où nous pouvons nous recueillir et nous souvenir. Pour de nombreux Canadiens, ils servent également de rappels silencieux du dévouement désintéressé et des sacrifices de nos vétérans et de ceux qui sont tombés au combat, ainsi que de notre immense dette de gratitude.

Mesurant près de 2,5 mètres de haut, le majestueux caribou de bronze du Mémorial terre-neuvien à Gallipoli n'est pas différent. Il constitue un puissant hommage aux braves Terre-Neuviens qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale.

Il y a maintenant six monuments représentant un caribou en bronze à l'étranger, allant de Courtrai en Belgique à Gallipoli en Türkiye. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle le « sentier du Caribou » - marquant certains des sites les plus importants où les Terre-Neuviens se sont battus et sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Au Canada, un autre monument représentant un caribou se dresse dans le parc Bowring à St. John's, faisant face à l'est vers l'Europe où les Terre-Neuviens ont si courageusement servi.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, ont participé à la cérémonie de dédicace du Mémorial terre-neuvien à Gallipoli. Ils étaient accompagnés par des parlementaires, des représentants du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et d'autres représentants du Canada et de la Türkiye.

Pendant leur séjour en Türkiye, les représentants canadiens visiteront des sites commémoratifs dans la péninsule de Gallipoli pour rendre hommage aux Terre-Neuviens et aux Canadiens, ainsi qu'aux autres soldats alliés et turcs qui y ont servi pendant la Première Guerre mondiale.

Citations

« Cent sept ans plus tard, nous avons ramené l'histoire du Newfoundland Regiment à Gallipoli, et de tous ceux qui se sont battus et sont morts ici, dans le présent et dans l'avenir - c'est à nous qu'incombe la tâche de préserver leur mémoire et leur héritage. Je suis honoré de reconnaître leur service et si fier que le Mémorial terre-neuvien à Gallipoli se dresse maintenant ici pour marquer à jamais leurs contributions et leurs réalisations il y a toutes ces années. Nous ne les oublierons pas. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'achèvement du sentier du Caribou est une étape importante dans l'histoire de la Première Guerre mondiale de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Royal Newfoundland Regiment a été le seul régiment d'Amérique du Nord à participer à la campagne de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale, et ce monument rend hommage aux contributions désintéressées de ses membres. Merci au gouvernement du Canada et à la République de Türkiye d'avoir reconnu l'importance de ce monument pour notre province et de travailler avec nous pour rendre hommage au Royal Newfoundland Regiment pour ses années de service et de sacrifice. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

La campagne de Gallipoli fut la première fois où les membres du Newfoundland Regiment ont été confrontés au combat pendant la Première Guerre mondiale. De la mi-septembre 1915 à la mi-janvier 1916, plus de 1 000 Terre-Neuviens ont combattu à Gallipoli et environ 40 membres du régiment sont morts pendant la campagne.

En 2018, la République de Türkiye a accordé au gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador la permission d'installer un monument commémorant les efforts du Newfoundland Regiment à Gallipoli. Il est adjacent au cimetière Hill 10 de la Commonwealth War Graves Commission.

la permission d'installer un monument commémorant les efforts du Newfoundland Regiment à Gallipoli. Il est adjacent au cimetière Hill 10 de la Commonwealth War Graves Commission. En septembre 2022, le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador a transféré le soin et l'entretien de ce monument au gouvernement du Canada .

a transféré le soin et l'entretien de ce monument au gouvernement du . Anciens Combattants Canada entretient et exploite maintenant 15 sites commémoratifs de guerre en Europe , y compris cinq autres monuments représentant un caribou en bronze en France et en Belgique, qui commémorent les réalisations, les contributions et les sacrifices de Terre-Neuve pendant la Première Guerre mondiale.

